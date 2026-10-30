«Study in Kazakhstan»: Ualikhanov University принял студентов из Палестины

В Кокшетау прибыли студенты из Палестины, которые будут обучаться в Ualikhanov University в рамках программы «Study in Kazakhstan» Министерства науки и высшего образования РК.

Программа «Study in Kazakhstan» направлена на предоставление иностранным гражданам возможности получить образование в высших учебных заведениях Казахстана, повышение международной конкурентоспособности отечественного высшего образования и расширение международного сотрудничества в сфере образования.

В 2026-2027 учебном году в Ualikhanov University в рамках данной программы зачислено более 80 иностранных студентов из Индонезии, Таиланда, Палестины, Афганистана, Пакистана и других стран. Большинство из них будут обучаться по образовательной программе «Медицина» в Высшей школе медицины университета.

В настоящее время прибытие иностранных студентов в Казахстан осуществляется поэтапно. В первую группу из Палестины вошли 13 человек. Университет организовал их встречу и размещение, всем студентам предоставлены места в общежитии. В настоящее время ведется оформление необходимых документов и работа по адаптации обучающихся к учебному процессу.

В университете также состоялась ознакомительная встреча для вновь прибывших иностранных студентов. В ее рамках обучающиеся познакомились с учебной инфраструктурой университета и встретились с руководством Высшей школы медицины. Студентам разъяснили порядок организации учебного процесса, особенности образовательной программы, академические требования и меры поддержки, предусмотренные для обучающихся.

Особое внимание уделяется адаптации иностранных студентов к новой социокультурной среде. С участием университетского психолога для них был организован специальный семинар, в ходе которого участники получили рекомендации по адаптации к жизни в Казахстане и новой академической среде, вопросам межкультурной коммуникации и возможностям получения психологической поддержки.

Привлечение иностранных студентов и создание благоприятных условий для их обучения являются одними из важных направлений интернационализации системы высшего образования Казахстана, повышения международной открытости академической среды и продвижения потенциала отечественного высшего образования за рубежом.

В рамках программы «Study in Kazakhstan» продолжается работа по созданию необходимых условий для получения иностранными студентами качественного образования, их социальной и академической адаптации, развития академического потенциала, а также расширения международного сотрудничества в сфере образования.