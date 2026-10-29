В Послании народу Казахстана Глава государства обозначил развитие образования, науки и передовых инноваций в качестве ключевых движущих сил развития страны. В этом направлении Южно-Казахстанский исследовательский университет имени Мухтара Ауэзова уделяет особое внимание повышению качества образования, развитию дуального обучения и внедрению научных разработок в производство.

При поддержке компаний-партнеров в университете открылись два новых учебных кабинета, предназначенных для совершенствования практической подготовки специалистов в области электроэнергетики. Кабинет «Электроэнергетика», оборудованный при спонсорской поддержке Alageum Group, позволит будущим инженерам на практике изучать устройство и принципы работы энергетического оборудования. Вторая аудитория оснащена современным электротехническим оборудованием компании CHINT, что даст студентам возможность осваивать производственные технологии и развивать практические профессиональные навыки.

На церемонии открытия учебных кабинетов председатель Правления – ректор университета Мухтар Толеген подчеркнул важность укрепления связей между высшим образованием и производством.

«Будущий специалист должен понимать производственные процессы, свободно владеть цифровыми технологиями и уметь решать конкретные производственные задачи. Поэтому укрепление взаимодействия между вузами, научными организациями и промышленными предприятиями – требование времени. Каждая инициатива в этом направлении является важной инвестицией в будущее государства», – отметил ректор.

Продолжением мероприятия стал бизнес-форум, посвященный развитию сотрудничества между университетом и региональным бизнес-сообществом. В организованной совместно с Палатой предпринимателей города Шымкента встрече приняли участие более 100 предпринимателей региона.

В ходе форума участники обсудили подготовку специалистов с учетом потребностей рынка труда, адаптацию образовательных программ к требованиям работодателей, совершенствование дуального обучения, создание условий для прохождения студентами производственной практики и их дальнейшего трудоустройства, а также коммерциализацию научных разработок.

Ученые университета представили предпринимателям запатентованные научные разработки и проекты, предложенные для коммерциализации и направленные на развитие региональной экономики. Студенты презентовали стартапы в сферах энергетики, фармацевтики, экологии и цифровизации производственных процессов.

В свою очередь, предприниматели выразили готовность содействовать развитию дуального обучения, организовывать производственные экскурсии для студентов и знакомить их с работой предприятий. Кроме того, представители бизнеса проявили заинтересованность в поддержке перспективных студенческих стартапов и научных разработок, а также в рассмотрении возможностей их финансирования.

По итогам форума Южно-Казахстанский исследовательский университет имени Мухтара Ауэзова и Палата предпринимателей города Шымкента подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение партнерства в подготовке кадров, развитии дуального образования, организации производственной практики и содействии трудоустройству студентов, коммерциализации научных разработок и реализации совместных инновационных проектов.

В завершение мероприятия участники ознакомились с выставкой научных проектов университета и работой ситуационного центра, предназначенного для мониторинга учебного процесса.

Реализация этих инициатив направлена на усиление практической составляющей высшего образования, развитие взаимодействия науки и производства, а также подготовку конкурентоспособных специалистов, отвечающих потребностям региональной экономики.