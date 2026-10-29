В Национальной академии наук Республики Казахстан впервые прошел Форум ученых стран СНГ

29 октября в Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан состоялось открытие VI Форума ученых государств – участников Содружества Независимых Государств. Международное научное мероприятие, впервые организованное в Казахстане, объединило руководителей академий наук и ведущих ученых восьми государств, представителей научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и экспертного сообщества.

Форум, приуроченный к 80-летию Национальной академии наук Республики Казахстан, посвящен теме «Наука в эпоху искусственного интеллекта: новые возможности для сотрудничества и развития». В работе международной площадки принимают участие представители Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Главная цель мероприятия – укрепление научной интеграции, развитие совместных исследований и объединение интеллектуального и технологического потенциала стран Содружества для решения актуальных задач науки и экономики.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в своем приветственном обращении к участникам Форума подчеркнул, что искусственный интеллект становится одним из определяющих факторов научного прогресса и экономического роста, открывая новые возможности для фундаментальных и прикладных исследований. В условиях стремительной технологической трансформации особую значимость приобретает объединение научного потенциала государств и развитие устойчивых механизмов международного сотрудничества.

«Ни одно государство, каким бы высоким ни был его научно-технологический потенциал, не может в полной мере реализовать возможности искусственного интеллекта в одиночку. Объединение интеллектуальных, инфраструктурных и исследовательских ресурсов становится необходимым условием достижения значимых научных результатов», – отмечается в приветственном слове министра.

Выступая на открытии Форума, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев отметил, что развитие искусственного интеллекта коренным образом меняет характер научной деятельности, ускоряя обработку больших массивов данных, моделирование сложных процессов и проверку исследовательских гипотез. Вместе с тем широкое внедрение новых технологий требует повышенного внимания к научной достоверности, защите информации, этике исследований и ответственности за принимаемые решения.

«Искусственный интеллект может усиливать возможности исследователя, но не заменяет научный метод, критическое мышление и профессиональную ответственность. Окончательный вывод и решение должны оставаться за ученым. Именно такой подход необходим для доверия общества к новым технологиям», – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

Особое внимание в своем выступлении глава Академии уделил Посланию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года. Глава государства обозначил формирование цифровой экономики на основе искусственного интеллекта в качестве долгосрочной общенациональной задачи, подчеркнув необходимость перехода от базовой информатизации к масштабному практическому внедрению передовых технологий. Речь идет о системной цифровой трансформации ключевых отраслей – от сельского хозяйства и управления водными ресурсами до транспортной инфраструктуры и государственного управления. В этом контексте особую актуальность приобретают развитие прикладных научных исследований, ускорение трансфера технологий и повышение практической отдачи отечественной науки.

В соответствии с обозначенными государственными приоритетами Национальная академия наук последовательно формирует новые подходы к организации научно-исследовательской деятельности, ориентированные на решение стратегических задач страны. В частности, совместно с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI) создан центр AI SilkNet, предназначенный для анализа глобальных научно-технологических тенденций, выявления перспективных направлений исследований и определения возможностей трансфера технологий. Одновременно Академией инициирован проект Qazaqstan AI for Science, предусматривающий интеграцию искусственного интеллекта во все этапы научного процесса – от анализа данных и формирования гипотез до проведения экспериментов, независимой проверки результатов и их практического внедрения.

Практическим продолжением данной работы является разрабатываемая совместно с китайскими академиками платформа пространственно-временного искусственного интеллекта DeepBAS. Ее первый пилотный проект направлен на прогнозирование водного баланса, оценку рисков засух и паводков. При поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с 2027 года предусмотрено внедрение соответствующего ИИ-агента в пилотном режиме в трех крупных водных бассейнах страны. Реализация подобных инициатив формирует основу для применения передовых научных разработок при принятии стратегических управленческих решений.

В качестве примера результативного научного партнерства глава Академии привел деятельность Казахстанско-российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе, созданного совместно с Российской академией наук. На базе Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И.Бараева функционирует карбоновый полигон KazAgroCarbon площадью 70 гектаров, где проводятся исследования запасов почвенного углерода, динамики парниковых газов и технологий карбонового земледелия. Перспективным направлением дальнейшей работы является применение искусственного интеллекта для анализа агроклиматических данных и ускорения селекционных исследований.

В рамках Форума предусмотрено проведение четырех тематических круглых столов, посвященных применению искусственного интеллекта в социально-гуманитарных исследованиях, образовании и государственном управлении, агропромышленном комплексе и агроэкологических системах, персонализированной медицине и геномике, а также в сферах устойчивого развития, климата, геоданных, новых материалов и энергетики. Особое внимание будет уделено формированию международных исследовательских коллективов, разработке совместных пилотных проектов, обмену научными данными и подготовке нового поколения ученых.

В программу международного мероприятия также включено XIV заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ. Его проведение призвано способствовать укреплению межакадемических связей, развитию совместных фундаментальных исследований и выработке согласованных подходов к использованию искусственного интеллекта в научной деятельности.

Следует отметить, что Форум ученых государств – участников СНГ проводится с 2015 года и зарекомендовал себя как одна из ключевых международных площадок научного диалога. Ранее встречи ученых проходили в Москве, Ереване, Минске, Бишкеке и Душанбе. Проведение VI Форума в Казахстане, в год 80-летия Национальной академии наук, имеет особое значение для укрепления международного научного авторитета страны, расширения академического партнерства и формирования новых направлений научно-технологического сотрудничества.

Работа Форума продолжится 30 октября. По итогам двухдневных обсуждений планируется принятие заключительных документов и рекомендаций, направленных на развитие совместных исследований, внедрение передовых технологий и формирование долгосрочных механизмов научного сотрудничества государств – участников СНГ.