Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с делегацией Европейского парламента во главе с председателем Делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией (DCAS), сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский союз» Джузи Принчи.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества Казахстана и Европейского союза в сфере высшего образования, науки и инноваций. Особое внимание было уделено развитию академической и студенческой мобильности, реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, взаимодействию в области искусственного интеллекта, а также укреплению межгосударственного сотрудничества со странами ЕС.

Министр Саясат Нурбек ознакомил европейскую делегацию с ключевыми направлениями трансформации системы высшего образования и науки Казахстана, в том числе с проводимой работой по интернационализации высшего образования и формированию регионального образовательного центра. В частности, была представлена информация о расширении присутствия зарубежных университетов в Казахстане и развитии партнерских образовательных программ. Отдельно отмечено взаимодействие с ведущими университетами Франции, Германии, Бельгии, Италии, Польши и Венгрии, направленное на подготовку квалифицированных кадров, развитие совместных исследований и трансфер передовых образовательных технологий.

Одной из центральных тем встречи стало внедрение искусственного интеллекта в систему высшего образования. Министр рассказал о последовательной интеграции ИИ в образовательные программы, развитии цифровых компетенций студентов и преподавателей, а также формировании исследовательской инфраструктуры в области передовых технологий.

Участники встречи отметили, что развитие искусственного интеллекта является одним из стратегических приоритетов как Казахстана, так и Европейского союза. В этой связи обсуждены возможности обмена опытом по интеграции ИИ в образовательный процесс, подготовке специалистов нового поколения и реализации совместных технологических инициатив. Отдельное внимание было уделено научно-технологическому сотрудничеству в рамках европейской программы Horizon Europe. Стороны рассмотрели действующие инициативы с участием казахстанских научных организаций, перспективы расширения совместных исследований и взаимодействия с европейскими исследовательскими консорциумами.

Саясат Нурбек подчеркнул заинтересованность Казахстана в дальнейшем углублении научной кооперации с Европейским союзом, включая развитие партнерств в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, критически важных материалов и других перспективных направлений исследований.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога, расширении академических обменов и укреплении долгосрочного сотрудничества между университетами, научными организациями и профильными институтами Казахстана и государств Европейского союза.