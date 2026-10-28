В Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые ориентиры дальнейшего развития страны, подчеркнув особую роль знаний, науки, инноваций и человеческого капитала в укреплении конкурентоспособности государства.

Глава государства отметил историческое значение 2026 года, когда Казахстан отмечает 35-летие Независимости. Принятие новой Конституции стало важным этапом развития государственности и обновления политической системы. Вступление Основного закона в силу 1 июля придало дополнительный импульс формированию новых государственных институтов и дальнейшей модернизации страны.

В качестве следующего шага Президент предложил объявить предстоящий год «Годом общенародного масштабного строительства». Эта инициатива направлена на создание современной инфраструктуры, развитие экономики и формирование общества созидателей, способного отвечать на вызовы новой технологической эпохи.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта и глобальной технологической трансформации особое значение приобретают образование, наука и инновации. Именно человеческий капитал, качество подготовки специалистов и способность внедрять передовые технологии определяют долгосрочные перспективы развития государства.

«Народная стройка», по замыслу Главы государства, должна стать не только масштабным инфраструктурным преобразованием, но и долгосрочной инвестицией в будущее страны. В этой связи развитие научного потенциала, подготовка квалифицированных кадров и создание условий для самореализации каждого гражданина приобретают особую значимость.

Инвестиции в будущее – через развитие человеческого капитала

Отдельное внимание в Послании уделено миссии Национального фонда, призванного сохранять и приумножать национальное богатство в интересах нынешнего и будущих поколений. Президент подчеркнул, что ответственность перед потомками заключается не только в сохранении финансовых накоплений, но и в создании технологически развитой страны с конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высоким качеством жизни.

В этом контексте развитие образования и науки выступает одним из ключевых инструментов долгосрочного укрепления человеческого капитала. Подготовка востребованных специалистов, поддержка исследовательской деятельности и внедрение научных разработок в реальный сектор экономики создают основу для устойчивого развития страны.

Важным условием достижения этих целей Глава государства назвал укрепление межведомственного взаимодействия и согласованное развитие регионов. Вокруг ключевых отраслей экономики необходимо формировать целостные экосистемы, объединяющие образование, прикладную науку, логистику, сферу услуг, смежные производства и технологическое предпринимательство.

Такой подход открывает новые возможности для университетов и научных организаций, позволяя теснее связывать образовательные программы с потребностями экономики, расширять сотрудничество с предприятиями и развивать прикладные исследования. При этом региональные приоритеты должны учитывать местный потенциал и способствовать диверсификации экономики.

Искусственный интеллект и цифровая экономика: новые возможности для молодежи

В Послании Президент также подчеркнул необходимость перехода к новой модели цифровой экономики. Казахстан располагает необходимыми предпосылками для этого: образованной молодежью, доступным интернетом и развитой цифровой инфраструктурой. Следующий этап предполагает создание условий, при которых цифровые технологии станут не только инструментом потребления услуг, но и средством профессиональной реализации, предпринимательства и создания новых продуктов.

В этой связи особую актуальность приобретает подготовка кадров в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и других перспективных технологических направлений. Важно не только обеспечить широкое освоение цифровых инструментов, но и сформировать у молодежи компетенции для разработки собственных технологических решений, запуска инновационных проектов и внедрения научных достижений в экономику.

Министерство науки и высшего образования РК последовательно развивает направления, связанные с цифровой трансформацией высшего образования, расширением возможностей для освоения технологий искусственного интеллекта и укреплением исследовательского потенциала университетов. Важную роль в этой работе играют международное сотрудничество, обновление образовательных программ и взаимодействие вузов с технологическими компаниями.

Образование и наука – основа технологического будущего Казахстана

Обозначенные в Послании приоритеты подтверждают необходимость комплексного подхода к развитию страны, в котором инфраструктурные преобразования, научно-технологический прогресс и повышение качества жизни граждан взаимно дополняют друг друга.

Для системы высшего образования это означает дальнейшее повышение качества подготовки специалистов, развитие научных исследований, поддержку молодежных инициатив и расширение участия университетов в решении практических задач экономики. Особое значение имеет создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения, раскрытия его интеллектуального и творческого потенциала.

Министерство науки и высшего образования продолжит работу по развитию человеческого капитала, укреплению связи науки с производством, внедрению инноваций и подготовке специалистов, способных создавать и применять передовые технологии.

Главная задача нового этапа – обеспечить условия, при которых знания, наука и технологии станут реальными драйверами экономического роста, а каждый гражданин получит возможности для профессионального развития и самореализации. Именно инвестиции в человека, его образование и способности формируют прочную основу устойчивого и технологически развитого Казахстана.