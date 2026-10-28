Филиал университета Гази приступил к подготовке будущих педагогов

В рамках сотрудничества Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібекова и турецкого университета Гази открываются новые возможности для подготовки педагогических кадров. В филиале университета Гази, открытом в Казахстане, сегодня обучаются 76 студентов по специальности «Учитель английского языка».

Занятия для будущих педагогов проводят как отечественные преподаватели, так и специалисты, специально прибывшие из Турции. В частности, английский язык преподают Пелин Эрдоган и Майде Йылмаз, турецкий язык – Мехмет Эр. Координацию учебного процесса в филиале осуществляет координатор университета Гази Махмут Читил.

В целях эффективной организации работы филиала и реализации совместных образовательных проектов введен в эксплуатацию новый учебный корпус. Председатель правления – ректор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібекова Кайрат Балабиев встретился со специалистами, прибывшими из Турции, ознакомился с организацией учебного процесса и условиями, созданными для студентов.

Участие зарубежных специалистов в преподавании позволяет студентам совершенствовать практические навыки владения английским и турецким языками, развивать профессиональные компетенции и осваивать международный образовательный опыт. Инициатива также направлена на расширение академического кругозора будущих педагогов и повышение качества их профессиональной подготовки.

Открытие филиала университета Гази укрепляет академические связи между двумя вузами и способствует развитию международного сотрудничества Казахстана и Турции в сфере образования. Обмен опытом между высшими учебными заведениями двух стран создает условия для модернизации педагогического образования, интеграции передовых международных практик с особенностями национальной системы образования и подготовки конкурентоспособных педагогических кадров, отвечающих требованиям рынка труда.