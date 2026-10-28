Казахстан расширит подготовку преподавателей и студентов по программам NVIDIA

Министерство науки и высшего образования РК совместно с компанией NVIDIA развивает сотрудничество в области подготовки кадров по искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям. Одним из направлений работы стала подготовка преподавателей казахстанских вузов по международным программам NVIDIA Deep Learning Institute (DLI).

Программа предусматривает формирование сети сертифицированных преподавателей-амбассадоров NVIDIA DLI, которые смогут проводить обучение по международным программам компании, использовать официальные учебные и лабораторные материалы, а также развивать компетенции студентов в области ИИ на базе своих университетов.

23 октября 2026 года в Астане состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с основателем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом. В ходе встречи министр представил потенциал Казахстана в сфере искусственного интеллекта, результаты цифровой трансформации высшего образования и инициативу по развитию физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Physical AI – направление на стыке искусственного интеллекта и систем, взаимодействующих с реальным физическим миром. Эти технологии позволяют обучать роботов, моделировать производственные процессы, тестировать инженерные решения в виртуальной среде и создавать цифровые двойники промышленных объектов. Их применение открывает новые возможности для горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта и других отраслей.

На пилотном этапе программы участвуют 12 технических вузов Казахстана. Четыре преподавателя получили статус амбассадоров NVIDIA DLI и соответствующие международные сертификаты. Также началось обучение студентов с использованием учебных материалов компании. Сертификация позволяет преподавателям проводить практические занятия по программам NVIDIA DLI и передавать полученные знания студентам.

В перспективе планируется масштабировать накопленный опыт и расширить участие в программе более чем на 100 университетов страны.

Одной из ключевых инициатив стало предложение о создании регионального центра NVIDIA Physical AI Hub на базе Qazaq AI Research University (QAIRU). Площадка может объединить образовательные и исследовательские возможности для разработки и тестирования решений в области физического ИИ.

Студенты и исследователи смогут использовать технологии NVIDIA Omniverse и Isaac для создания цифровых двойников, моделирования производственных процессов, тестирования робототехнических систем и разработки инженерных решений для реальных производственных задач. Это позволит не только развивать прикладные исследования в университетах, но и создавать условия для апробации отечественных разработок на предприятиях и их последующего внедрения в производство.

В структуре центра предлагается предусмотреть площадку для подготовки и сертификации преподавателей по программам NVIDIA DLI, университетские лаборатории, а также инфраструктуру для разработки и испытания новых технологий.

Среди потенциальных направлений работы – цифровые двойники для промышленности, энергетики и транспорта, робототехника и автономные системы. Реализация инициативы будет способствовать укреплению научно-технологического потенциала казахстанских вузов, подготовке востребованных специалистов и развитию отечественных инженерных решений.

Организационный формат создания центра и условия дальнейшего сотрудничества предполагается проработать совместно с NVIDIA.