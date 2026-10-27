28 октября начнется прием заявлений на комплексное тестирование для поступления в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру

28 октября начнется прием заявлений на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру. Прием заявлений осуществляется на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz.

Прием заявлений на КТ продлится до 10 ноября 2026 года включительно.

Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки будет осуществляться с 28 октября по 10 ноября текущего года организациями высшего и (или) послевузовского образования.

Само тестирование пройдет в ноябре-декабре. При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и городу сдачи тестирования поступающие могут до завершения срока приема заявлений (до 10 ноября). После закрытия базы приема заявлений выбранная группа образовательных программ и город сдачи тестирования не подлежат изменению. Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 13 ноября т.г.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл – 75 баллов, в том числе по иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Прием заявлений прием заявлений для участия во вступительном экзамене в докторантуру продлится до 10 ноября 2026 года. Поступающим в докторантуру необходимо подать документы в приемную комиссию организаций высшего и (или) послевузовского образования до подачи заявления для участия в ВЭД. Для поступления в докторантуру необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ, а также сертификат, подтверждающий владение иностранным языком. Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала ВЭД.

Вступительный экзамен пройдет в декабре. В случае, если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (изменить город сдачи экзамена, группу образовательных программ), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 10 ноября). Информация о месте, дате и времени проведения дополнительного тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 13 ноября, вступительного экзамена – 26 ноября текущего года.

Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов философии (PhD) включает в себя собеседование, написание эссе и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов по профилю, в том числе по программам индустриального PhD состоит из блоков собеседования и экзаменационных вопросов по профилю группы образовательной программы. На обучение в докторантуре по программе докторов философии (PhD) по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75 баллов, по программе докторов по профилю, в том числе по программам индустриального PhD – не менее 50 баллов.