На выставке «AI-Sana» представили ИИ-проект для мониторинга здоровья

В рамках выставки «AI-Sana» выпускница Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Айым Амангелди представила мобильное приложение «Әке», предназначенное для мониторинга репродуктивного здоровья мужчин.

Проект направлен на повышение доступности информации о мужском репродуктивном здоровье и предоставление возможностей для систематического отслеживания состояния своего организма.

Приложение включает анкету для первоначальной оценки состояния здоровья пользователя и чат-бот на основе искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы, опираясь на актуальные клинические протоколы и медицинскую литературу. Кроме того, пользователи могут ежедневно фиксировать показатели здоровья, отслеживать изменения в организме и получать аналитические данные за периоды в семь и тридцать дней.

Основная цель проекта – снизить барьеры, препятствующие обращению мужчин к врачу, повысить их осведомленность о репродуктивном здоровье и сформировать ответственное отношение к собственному здоровью.