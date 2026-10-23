В преддверии Дня Республики наградили представителей сферы науки и высшего образования

В преддверии Дня Республики состоялось торжественное мероприятие Министерства науки и высшего образования РК. В ходе праздничной церемонии государственные и ведомственные награды были вручены сотрудникам министерства и гражданам, внесшим значительный вклад в развитие науки и высшего образования.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поздравил собравшихся с национальным праздником и подчеркнул важность развития человеческого капитала, качественного образования и науки для будущего страны.

«Как отметил наш Президент, развитие человеческого капитала – конституционная обязанность государства. Закрепление в Конституции приоритетов развития человеческого капитала, системы образования, науки и передовых инноваций на высшем конституционном уровне – важный шаг. Это определяет новые ориентиры развития страны, в центре которых находится человек, его знания и профессиональные компетенции, а также возможности для полной реализации интеллектуального потенциала.

Для отечественной науки и высшего образования эти изменения означают начало нового этапа, направленного на подготовку квалифицированных кадров, развитие современной научно-исследовательской среды и формирование благоприятной экосистемы для внедрения передовых инноваций», – отметил министр.

В этом году День Республики отмечается в преддверии 35-летия независимости страны. Глава государства подчеркнул, что всестороннее развитие сферы образования является одной из важнейших задач. За последние семь лет для получения молодежью высшего образования было выделено более 655 тысяч образовательных грантов общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Эти меры позволяют молодым людям осваивать выбранные профессии, развивать свои способности и реализовывать профессиональный потенциал.

Сегодня в Акорде на торжественной церемонии по случаю Дня Республики Глава государства наградил более 2 тысяч граждан, внесших вклад в развитие страны и ставших примером добросовестного труда. Среди них – около 270 представителей сфер образования и науки.

В рамках торжественного мероприятия в министерстве гражданам, внесшим вклад в развитие науки и высшего образования, были вручены орден «Құрмет», почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», медаль «Ерен еңбегі үшін», нагрудный знак «Мемлекеттік қызмет ардагері», а также ведомственные награды «Қаныш Сәтбаев», «Жоғары білім беру саласына қосқан үлесі үшін» и «Еңбек ардагері».

Поздравляя награжденных, коллектив министерства желает всем коллегам крепкого здоровья, благополучия их семьям и новых профессиональных достижений.