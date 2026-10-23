В КазНУ открылся цех по переработке аккумуляторов

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылся пилотный цех по переработке использованных литий-ионных аккумуляторов. На новой производственной площадке будут испытывать технологии переработки аккумуляторов и извлечения из их состава ценных металлов и других полезных материалов.

В церемонии открытия приняли участие руководство университета, отечественные и зарубежные ученые, профессорско-преподавательский состав и студенты. Проект соответствует целям общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», направленной на охрану окружающей среды и эффективное управление отходами.

На мероприятии член Правления КазНУ – проректор по академическим вопросам Алина Галеева отметила важность развития научных исследований и внедрения инновационных технологий в производство.

По словам проректора, подобные проекты укрепляют связь науки и производства, открывая новые возможности для отечественных ученых в проведении прикладных исследований. Кроме того, инициатива, направленная на решение экологических проблем, вносит вклад в реализацию принципов устойчивого развития.

Как рассказал руководитель цеха Фёдор Мальчик, в процессе переработки аккумуляторы сначала безопасно разряжают, затем измельчают и сортируют по составу. В результате получают так называемую «черную массу», содержащую активные материалы. В дальнейшем планируется извлекать из этого сырья ценные компоненты.

В ходе мероприятия участникам продемонстрировали новое оборудование и основные этапы процесса переработки. В цехе установлены двухвальный шредер Fante 400 для измельчения аккумуляторов, вибрационный грохот DZSF-515 для сортировки материалов по размеру и установка NG-706 для разделения компонентов.

Отметим, что пилотный цех создан в рамках научного проекта, реализуемого за счет программно-целевого финансирования.