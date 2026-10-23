Студенческий проект GhostTech стал победителем HackAlem AI в треке «Образование»

23 октября состоялась церемония награждения победителей международного хакатона HackAlem AI, объединившего тысячи участников для разработки инновационных решений на основе искусственного интеллекта. В мероприятии принял участие основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

В начале церемонии министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек выступил с приветственным словом, подчеркнув важность развития искусственного интеллекта, поддержки талантливой молодежи и создания возможностей для реализации инновационных идей.

В рамках церемонии министр вручил награду победителю трека «Образование» – автору проекта GhostTech Яну Курманбаеву.

GhostTech представляет собой платформу, объединяющую предпринимателей с конкретными бизнес-задачами и студенческие команды, готовые предлагать решения и работать над практическими проектами. Сервис призван укрепить взаимодействие между бизнесом и высшей школой: студенты смогут получать практический опыт, развивать профессиональные компетенции и формировать портфолио, а предприниматели – привлекать молодые команды для разработки IT-решений и продуктов на основе искусственного интеллекта.

Хакатон вызвал значительный интерес со стороны молодежи и профессионального сообщества. Организаторы получили 6 586 заявок, около 5 тысяч из которых поступили от студентов. В мероприятии приняли участие 2 500 человек, в том числе 1 600 студентов. Среди них – 407 участников из регионов Казахстана.

По итогам HackAlem AI определены 36 команд-победителей – по три команды в каждом из 12 треков. В состав команд вошли 77 участников, в том числе 49 студентов из 13 университетов Казахстана.

HackAlem AI стал площадкой для разработки и презентации технологических решений, объединившей студентов, разработчиков и представителей профессионального сообщества. Подобные инициативы способствуют развитию экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, раскрытию потенциала молодежи и укреплению взаимодействия между высшим образованием и реальным сектором экономики.