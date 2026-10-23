Казахстан предложил создать региональный центр NVIDIA по физическому искусственному интеллекту

В Международном центре искусственного интеллекта alem.ai в Астане состоялась встреча с основателем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом. В рамках мероприятия на площадке Qazaq AI Research University (QAIRU) министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек представил потенциал страны в сфере искусственного интеллекта, результаты цифровой трансформации высшего образования и предложения по расширению сотрудничества с NVIDIA.

Ключевой инициативой стало предложение о создании в Казахстане регионального центра NVIDIA по физическому искусственному интеллекту и симуляционным технологиям – NVIDIA Physical AI Hub в Центральной Азии, который объединит образовательный и научный потенциал университетов, технологические возможности NVIDIA и потребности реального сектора экономики.

Физический искусственный интеллект (Physical AI) – одно из перспективных направлений развития ИИ, предполагающее использование интеллектуальных систем в реальном мире. Такие технологии позволяют моделировать физические процессы, обучать робототехнические системы, тестировать инженерные решения в виртуальной среде и создавать цифровые двойники промышленных объектов.

В своем выступлении министр подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает цифровую инфраструктуру и систему подготовки специалистов, создавая основу для перехода от освоения технологий искусственного интеллекта к разработке и внедрению собственных технологических решений.

«Мы рассматриваем технологии физического искусственного интеллекта, цифровых двойников и симуляционного моделирования как важнейшую основу для будущего промышленного сектора Казахстана и развития умных городов», – отмечает он.

Отдельное внимание было уделено развитию вычислительной инфраструктуры. В частности, в преддверии интеграции GPU-инфраструктуры в проект Data Center Valley в Экибастузе Казахстан предлагает расширить взаимодействие с NVIDIA, дополнив инфраструктурное сотрудничество системной подготовкой специалистов, способных работать с платформой Omniverse и другими передовыми технологиями компании.

В качестве основы для дальнейшего сотрудничества Саясат Нурбек представил результаты национальных инициатив по цифровой трансформации высшего образования. В рамках партнерства с Coursera число активных пользователей превысило 255 тыс., а количество университетов-партнеров достигло более 100. В Государственном реестре признано свыше 211 тыс. академических кредитов, полученных на платформе. В рамках национальной программы AI-Sana выдано более 127 тыс. специализированных сертификатов в области искусственного интеллекта.

Министр также отметил внедрение ChatGPT Edu в университетах Казахстана, развитие сети академий Huawei ICT и расширение международных академических партнерств, включая сотрудничество с университетами США в области агрогеномики, нефтегазового инжиниринга и горного дела. Эти инициативы демонстрируют возможности Казахстана по масштабированию образовательных и технологических решений на национальном уровне.

Одним из ключевых направлений предлагаемого сотрудничества является развитие программы NVIDIA Deep Learning Institute (DLI). На пилотном этапе представители 12 технических вузов Казахстана приняли участие в инициативе, а четыре преподавателя получили статус амбассадоров NVIDIA DLI. Их подготовка позволяет распространять международные образовательные практики, проводить практические занятия и развивать компетенции студентов в области ускоренных вычислений, обработки данных и искусственного интеллекта.

В рамках дальнейшего сотрудничества предлагается расширить программу NVIDIA DLI Ambassador, в перспективе охватив более 100 университетов. Приоритетами станут подготовка и сертификация преподавателей, адаптация учебных материалов NVIDIA и интеграция специализированных курсов в образовательные программы казахстанских вузов.

Предлагаемый NVIDIA Physical AI Hub планируется сформировать на базе QAIRU с участием казахстанских университетов, филиалов зарубежных вузов и технологических партнеров. В структуре центра предполагается развивать региональную площадку NVIDIA DLI, сеть университетских лабораторий и совместные с промышленными предприятиями площадки для разработки и тестирования решений на базе NVIDIA Omniverse и Isaac.

Приоритетными направлениями работы могут стать создание цифровых двойников для горнодобывающей отрасли, энергетики и транспорта, развитие робототехники и автономных систем, а также подготовка инженеров и исследователей в области физического и промышленного искусственного интеллекта.

Особое значение имеет вовлечение студенческих инженерных команд в решение практических задач предприятий. Предполагается, что университетские лаборатории смогут стать площадками для испытания прототипов, моделирования производственных процессов и разработки технологий с перспективой их дальнейшего внедрения и коммерциализации.

Реализация инициативы позволит объединить подготовку кадров, научные исследования и промышленное применение технологий в единую систему. В перспективе центр может стать региональной платформой для развития компетенций в области физического ИИ и продвижения казахстанских технологических решений на рынки Центральной Азии.

В ходе дальнейшего взаимодействия предлагается обсудить с NVIDIA организационную модель центра, форматы технологического партнерства и возможности совместной реализации образовательных, исследовательских и промышленных проектов.