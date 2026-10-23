В QyzPU открылся центр исследований образования «Китай – Центральная Азия»

В Казахском национальном женском педагогическом университете в рамках II симпозиума «Китай – Центральная Азия» состоялось открытие Центра исследований образования «Китай – Центральная Азия». Деятельность центра направлена на укрепление научно-образовательного сотрудничества между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии, обмен передовым опытом и развитие совместных исследований.

В международном симпозиуме приняли участие представители отечественных и зарубежных вузов, международных организаций и дипломатического корпуса, ученые, преподаватели и молодые исследователи.

Соглашение о создании центра подписали Председатель правления – ректор Казахского национального женского педагогического университета Бейбиткуль Каримова и президент Ланьчжоуского университета Ян Юнпин. Бейбиткуль Каримова отметила, что открытие центра позволит укрепить международные академические связи, развивать совместные научные проекты и распространять передовой опыт в сфере образования. Президент Ланьчжоуского университета Ян Юнпин отметил, что деятельность центра будет сосредоточена на сравнительном изучении образовательных систем, внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, изучении эффективных моделей управления высшим образованием и развитии педагогических инноваций.

В мероприятии также приняли участие руководитель Центра наук об образовании и развития общества Национальной академии наук при Президенте РК Женисбек Төлен, руководитель Представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в городе Алматы Асель Назарбетова, руководитель политической группы Представительства МИД РК в городе Алматы Алмаша Аренова, а также представители ведущих вузов Китая и Центральной Азии.

В ходе научной части симпозиума обсуждались вопросы цифрового и интеллектуального образования, управления университетами, разработки учебных программ, цифровизации образовательного процесса, формирования компетенций, необходимых IT-специалистам в эпоху искусственного интеллекта, тенденций развития инженерного образования и интернационализации высшего образования.

В рамках симпозиума Казахский национальный женский педагогический университет подписал меморандумы о взаимопонимании с Цицикарским инженерным институтом и Сианьским евразийским университетом. Подписанные документы призваны способствовать расширению сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению академических связей и реализации совместных проектов.