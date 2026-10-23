Научные разработки Amanzholov University представлены на международной выставке

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова принял участие в международной выставке «Powerexpo Almaty 2026», представив научные разработки в области энергетики, электротехники и машиностроения. В рамках выставки, проходящей в Алматы с 21 по 23 октября, были представлены результаты исследований Научно-исследовательского центра «Поверхностная инженерия и трибология» университета.

Представленные разработки созданы в рамках двух научных программ, реализуемых при программно-целевом финансировании Министерства науки и высшего образования РК. Это программы «Разработка и апробация технологий поверхностной обработки и получения композиционных защитных покрытий для повышения эксплуатационных характеристик деталей инструментов, машин и оборудования» и «Развитие основных методов и способов обработки, основанных на электрических разрядных явлениях, и их внедрение в машиностроительное производство». Указанные научные программы направлены на совершенствование технологий поверхностной обработки и формирования защитных покрытий для повышения эксплуатационных характеристик деталей машин и оборудования, а также на развитие методов электроразрядной обработки и их внедрение в машиностроительное производство.

Ключевая особенность исследований заключается в интеграции фундаментальных и прикладных научных разработок с реальными потребностями производства.

В этом направлении разработаны научно-технологические решения для упрочнения деталей машин и оборудования, используемых в горно-металлургической отрасли, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности Казахстана. В частности, были представлены научные разработки в области детонационного, воздушно-плазменного и газопламенного напыления, высокоскоростного газопламенного напыления с использованием кислорода (HVOF), электродуговой металлизации, электролитно-плазменной обработки, а также лазерной и плазменной закалки. Кроме того, были представлены результаты исследований, посвящённых методам атомно-слоевого осаждения (ALD) и физического осаждения из паровой фазы (PVD).

В ходе выставки ученые университета обменялись профессиональным опытом с представителями отечественных и зарубежных предприятий, а также обсудили вопросы испытания научных разработок в производственных условиях, их внедрения в производство и коммерциализации. Это, в свою очередь, позволит расширить научно-техническое сотрудничество между университетом и промышленными предприятиями, а также повысить практическую значимость результатов исследований.