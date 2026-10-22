Coventry University Kazakhstan откроет новый кампус в Астане

В рамках IX международного инвестиционного форума Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR 2026), состоявшегося в Шымкенте с участием Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, Министерство науки и высшего образования РК и Coventry University Kazakhstan подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий открытие нового кампуса университета в Астане.

Меморандум стал одним из 22 документов, подписанных в рамках инвестиционного форума, объединившего более 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран мира.

Президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов отметил, что развитие университетской инфраструктуры направлено на формирование современной экосистемы образования, науки и инноваций в Казахстане.

«Для нас это стратегически важный проект, направленный на формирование современной экосистемы образования, науки и инноваций. Наша долгосрочная стратегия предусматривает создание двух крупных университетских кампусов в Астане и Алматы, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, проведения научных исследований и сотрудничества с индустрией. При поддержке Primus Capital и Coventry University мы последовательно реализуем эту стратегию. В 2024 году был открыт первый кампус Coventry University Kazakhstan в Астане, а в 2026 году мы расширили присутствие, открыв кампус в Алматы. Следующий этап предусматривает развитие современной университетской инфраструктуры с особым акцентом на искусственный интеллект, передовую инженерию и трансфер технологий. Наша цель заключается не только в предоставлении качественного британского образования, но и в создании новых знаний и технологий, способствующих развитию экономики Казахстана», – подчеркнул Мирас Дауленов.

Строительство нового кампуса планируется осуществлять поэтапно. Общая площадь комплекса составит около 30 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание учебных корпусов, административных помещений, общественных пространств, библиотеки и современной ИТ-инфраструктуры. Также будут предусмотрены пространства для студенческих мероприятий и реализации совместных проектов.

Отдельным объектом станет студенческое общежитие на 400 мест, включающее жилые комнаты, кухни, зоны отдыха и помещения для самостоятельной работы и учебы.

Coventry University Kazakhstan является кампусом британского Coventry University и реализует образовательные программы университета с выдачей дипломов британского образца.

Министерство науки и высшего образования РК окажет содействие в налаживании взаимодействия университета с профильными государственными органами. Стороны также намерены проработать механизмы расширения доступа к качественному высшему образованию для талантливой молодежи, в том числе выпускников с высокими академическими достижениями и победителей олимпиад.

Открытие нового кампуса станет очередным этапом развития международного образовательного сотрудничества и расширения возможностей для подготовки квалифицированных специалистов в Казахстане.