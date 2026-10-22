В Караганде будут готовить инженерные кадры для промышленности

Сегодня, 22 октября, в Шымкенте в рамках IX Международного инвестиционного форума Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR 2026), прошедшего с участием Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова подписал меморандум об академическом сотрудничестве с турецким İstanbul Gedik Üniversitesi.

Форум объединил более 500 инвесторов и представителей бизнеса из 40 стран мира. Основными темами стали развитие новых производств, привлечение передовых технологий и укрепление международного экономического сотрудничества.

Сотрудничество связано с планируемым промышленным проектом в Карагандинской области. Турецкая промышленная группа Gedik Holding прорабатывает строительство завода по производству трубопроводной арматуры и сварочной продукции на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Для подготовки квалифицированных инженерно-технических специалистов будущего предприятия компания выступила с инициативой сотрудничества с Карагандинским техническим университетом имени Абылкаса Сагинова, который готовит кадры для промышленности региона.

İstanbul Gedik Üniversitesi, связанный с промышленной группой Gedik Holding, имеет опыт подготовки специалистов для промышленного сектора. Партнерство двух вузов позволит сблизить инженерное образование с реальными потребностями производства.

Меморандум подписали член Правления – проректор по стратегическому развитию и интернационализации университета Тимур Канапиянов и председатель Попечительского совета İstanbul Gedik Üniversitesi Хюлия Гедик.

Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере подготовки специалистов по металлообработке, сварочным технологиям и эксплуатации промышленного оборудования, адаптации образовательных программ к запросам производства, организации практики и стажировок студентов. Также предусмотрено развитие академической мобильности, обмен опытом между преподавателями и исследователями, проведение совместных научных исследований и реализация образовательных проектов.

Подписанный в рамках KGIR 2026 меморандум создает основу для укрепления научно-образовательного и промышленного сотрудничества Казахстана и Турции, а также подготовки инженерных кадров для новых производств Карагандинского региона.