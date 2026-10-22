Национальный центр развития высшего образования и ЮНЕСКО заключили соглашение о сотрудничестве

Национальный центр развития высшего образования Министерства науки и высшего образования РК и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заключили договор о сотрудничестве, направленный на поддержку реализации Токийской конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сотрудничество направлено на дальнейшее совершенствование национальной системы признания образовательных квалификаций, развитие международного взаимодействия и повышение доступности соответствующих государственных услуг.

В рамках проекта планируется подготовка рекомендаций по совершенствованию подходов и процедур признания квалификаций, анализ международного опыта и разработка дорожной карты реализации Токийской конвенции в Казахстане. Предусматривается также проведение консультаций с заинтересованными государственными органами и профильными организациями для выработки предложений по дальнейшему развитию национальной системы признания квалификаций.

Отдельное внимание будет уделено совершенствованию нормативно-правовых и организационных механизмов, повышению прозрачности процедур признания, а также укреплению потенциала Национального информационного центра Казахстана и развитию международного обмена опытом.

Важным направлением сотрудничества станет продвижение цифровых услуг по признанию документов об иностранном образовании. Планируется подготовка информационных материалов на английском языке, направленных на повышение осведомленности иностранных граждан о доступных электронных сервисах и расширение возможностей их использования.

Национальный центр развития высшего образования выполняет функции Национального информационного центра Казахстана в рамках Токийской конвенции и участвует в координации мероприятий по ее реализации. Данная работа способствует развитию международного сотрудничества, поддержке академической мобильности и формированию прозрачных и понятных процедур признания квалификаций.

Реализация проекта запланирована на период с октября 2026 года по декабрь 2027 года. Ожидается, что сотрудничество с ЮНЕСКО внесет вклад в дальнейшее совершенствование национальной системы признания квалификаций и укрепление интеграции Казахстана в международное образовательное пространство.

Партнерство с ЮНЕСКО является важным шагом в развитии открытой, современной и международно интегрированной системы высшего образования Казахстана.