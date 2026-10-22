Студенты Атырауского университета получают профессиональный опыт в рамках дуального обучения

В целях адаптации образовательных программ к потребностям рынка труда и привлечения работодателей к учебному процессу 93 студента Атырауского университета имени Х.Досмухамедова проходят профессиональную практику в различных организациях в рамках системы дуального обучения, получая первый опыт трудовой деятельности.

Развитие дуального обучения – одна из важных задач, предусмотренных Концепцией развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, разработанной Министерством науки и высшего образования РК. В документе особое внимание уделяется укреплению взаимодействия между организациями образования и работодателями, а также повышению уровня практической подготовки обучающихся. Опыт Атырауского университета демонстрирует реализацию государственной политики в этом направлении на региональном уровне.

«Дуальное обучение широко применяется в международной практике. Например, в Германии эта система основана на тесном взаимодействии работодателей и образовательных организаций. Предприятия заранее определяют, какие специалисты будут востребованы в ближайшие два-три года, и участвуют в подготовке кадров совместно с университетами. Опираясь на этот опыт, мы стремимся создать условия, чтобы наши студенты выходили на рынок труда подготовленными специалистами с необходимыми профессиональными навыками», – отмечает проректор по академическим вопросам университета Асхат Шукиров.

Летом университет изучил вакансии образовательных организаций Атырауской области, размещенные на электронной бирже труда Enbek.kz. По результатам анализа выяснилось, что в 70% вакансий по педагогическим специальностям от соискателей требуется опыт работы от одного года до трех лет. Однако выпускники, только окончившие вуз, зачастую не имеют необходимого стажа. В этой связи дуальное обучение позволяет студентам приобретать профессиональный опыт еще во время учебы, повышать свою востребованность на рынке труда и расширять возможности трудоустройства.

«Главное преимущество дуального обучения заключается в том, что мы можем одновременно получать практический опыт, ежемесячно зарабатывать на основании договора и накапливать трудовой стаж. После окончания университета я хотела бы устроиться на работу в центр для детей с особыми образовательными потребностями. Уже сейчас я провожу индивидуальные занятия с детьми и приобретаю ценный профессиональный опыт», – рассказывает студентка четвертого курса специальности «Логопедия» Фарида Торегалиева.

Эффективность системы дуального обучения отмечают и работодатели. Так, международная школа «Зерделі» в Атырау приняла на работу пятерых студентов в рамках программы, получив дополнительную возможность решить вопрос кадрового дефицита.

«Ранее мы искали необходимых специалистов через сайт Enbek.kz. В этом году заключили меморандум с Атырауским университетом и приняли студентов в рамках программы дуального обучения. Сейчас пять студентов проводят занятия по своим специальностям. Они хорошо себя зарекомендовали и постепенно адаптируются к коллективу школы. Если в дальнейшем они продолжат показывать хорошие результаты, в следующем году мы планируем принять их на постоянную работу», – сообщила заместитель директора школы Айзада Зулкашева.

В настоящее время Атырауский университет заключил соглашения с 58 организациями по 27 образовательным программам. Около 50 из них являются частными организациями. Из 93 студентов, начавших трудовую деятельность в рамках дуального обучения, 35 завершат обучение в следующем году.

В дальнейшем университет намерен расширять круг организаций, участвующих в программе дуального обучения, и укреплять сотрудничество с работодателями. Это позволит усилить практическую направленность образовательных программ, повысить уровень профессиональной подготовки выпускников и облегчить их адаптацию к требованиям рынка труда.