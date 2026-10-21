Участник группы – лауреата Нобелевской премии – стал почетным профессором казахстанского университета

Венгерскому ученому Йожефу Жембелу (József Zsembeli), специалисту в области почвоведения, агроэкологии и климатических исследований, присвоено звание почетного профессора Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина.

Йожеф Жембел представляет Венгерский университет сельского хозяйства и наук о жизни (MATE) и работает сеньор-лектором Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина. Он вносит вклад в развитие международного академического сотрудничества, обмен научным опытом и подготовку специалистов для аграрного сектора Казахстана.

Торжественная церемония состоялась в рамках II международной конференции «Сельское хозяйство и защита климата», объединившей казахстанских и венгерских ученых и экспертов для обсуждения перспектив устойчивого развития сельского хозяйства, сохранения плодородия почв и внедрения современных агротехнологий.

Йожеф Жембел руководит Институтом климатических исследований в городе Карцаг (Венгрия). Основные направления его научной деятельности включают изучение углеродного баланса почв, оценку выбросов и поглощения парниковых газов в сельском хозяйстве, адаптацию аграрного производства к изменению климата и разработку подходов к снижению негативных последствий засухи.

Ученый принимал участие в научно-экспертной деятельности Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), которая в 2007 году была удостоена Нобелевской премии мира за вклад в изучение и распространение научных знаний об изменении климата.

Научные исследования профессора имеют особое значение для развития углеродного земледелия – направления, которое позволяет сочетать сохранение почвенных ресурсов, снижение климатических рисков и создание дополнительных экономических возможностей для сельхозпроизводителей.

В рамках конференции участники обсудили перспективы внедрения устойчивых методов земледелия, повышения плодородия почв, эффективного использования водных ресурсов и развития рынка углеродных кредитов. Венгерская компания International Climate Change Solutions (ICCS) реализует в Казахстане инициативы, направленные на внедрение климатически ориентированных агротехнологий и расширение инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина продолжает развивать международное партнерство и укреплять научные связи с зарубежными университетами и исследовательскими центрами, способствуя внедрению инноваций и развитию устойчивого агропромышленного комплекса Казахстана.