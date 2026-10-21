В Алматы открылся Казахстанско-корейский центр технологий редких металлов

21 октября в Институте металлургии и обогащения Satbayev University в Алматы состоялась торжественная церемония открытия Казахстанско-корейского центра технологий редких металлов. Центр объединит усилия ученых и инженеров двух стран для разработки технологий глубокой переработки минерального сырья, извлечения редких металлов и производства новых материалов. Основная цель проекта – развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью в Казахстане и укрепление технологического потенциала отечественной промышленности.

Открытие центра соответствует стратегическому курсу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на расширение научно-технологического сотрудничества с Республикой Корея в сфере редких и редкоземельных металлов. В ходе государственного визита в Республику Корея Глава государства подчеркнул важность формирования полного производственного цикла – от научных исследований и добычи сырья до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции.

В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РК, дипломатического корпуса Республики Корея, научных организаций, а также горнодобывающих и металлургических предприятий.

В ходе мероприятия было зачитано поздравительное письмо министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек. В своем послании министр подчеркнул значимость открытия центра для развития отечественной науки и промышленности, а также укрепления научно-технологического сотрудничества между двумя странами.

«Создание Казахстанско-корейского центра технологий редких металлов – важный шаг в развитии научно-технологического сотрудничества между нашими странами. Центр позволит совершенствовать технологии глубокой переработки минерального сырья, развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплять технологический потенциал Казахстана», – говорится в поздравительном письме министра.

Центр создан при поддержке государственных органов двух стран. Проект реализуется Корейским институтом промышленных технологий (KITECH) и Корейским национальным институтом редких металлов (KORAM) в рамках программы официальной помощи развитию Республики Корея.

Директор KORAM Пак Кён Тхэ, говоря об основных задачах нового центра, отметил важность внедрения корейских технологий в производственные процессы и выпуска материалов, необходимых для высокотехнологичной промышленности.

«Новый центр позволит внедрять корейские технологии переработки и глубокой очистки редких металлов, а также наладить производство материалов, необходимых для высокотехнологичных отраслей. Это создаст условия для развития в Казахстане выпуска продукции, востребованной в электронной промышленности, производстве электромобилей и других современных технологий», – отметил он.

В рамках церемонии открытия состоялось первое заседание Совместного руководящего комитета центра. Участники обсудили сроки оснащения лабораторий современным оборудованием, подготовку и повышение квалификации специалистов, а также направления взаимодействия с промышленными предприятиями. Кроме того, были рассмотрены вопросы организации совместных научных исследований и план дальнейшей работы центра.

Научно-инфраструктурной базой центра стал Институт металлургии и обогащения Satbayev University, обладающий многолетним опытом исследований в области металлургии и переработки минерального сырья. Сотрудничество с корейскими партнерами позволит объединить научный потенциал казахстанских ученых с передовыми технологиями и инженерным опытом Республики Корея.

Ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев подчеркнул важность тесного взаимодействия с промышленными предприятиями и практического применения научных разработок.

«Мы рассчитываем на активное участие наших промышленных партнеров в работе центра. Их конкретные производственные задачи помогут определить приоритетные направления исследований, а совместные испытания позволят подготовить научные разработки к внедрению в производство. Для нас особенно важно, чтобы результаты работы центра находили практическое применение на предприятиях», – отметил Мейрам Бегентаев.

Редкие и редкоземельные металлы широко применяются в электронике, энергетике, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях. Развитие современных технологий их добычи и переработки позволит эффективнее использовать минерально-сырьевой потенциал Казахстана, диверсифицировать отечественное производство и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Деятельность Казахстанско-корейского центра технологий редких металлов будет направлена на укрепление связей между наукой и промышленностью, освоение передовых технологий и развитие высокотехнологичного производства в Казахстане.