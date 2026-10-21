КазНУ и Министерство водных ресурсов и ирригации укрепляют научное сотрудничество

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов прочитал лекцию для профессорско-преподавательского состава и студентов вуза.

Встречу открыл Председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, который осветил ключевые достижения университета за последние годы. В своем выступлении ректор подчеркнул стратегическую роль науки и образования в развитии экономики страны. Он также отметил важность внедрения современных технологий и научных разработок в сферу управления водными ресурсами.

«Сегодня вода – это не просто природный ресурс, а ключевой фактор обеспечения экономической, экологической и продовольственной безопасности. Для решения задач в этой сфере необходимо объединить усилия государственных органов, ученых и специалистов в области цифровых технологий. Важную роль играет и подготовка квалифицированных кадров. КазНУ имени аль-Фараби готов стать надежным научным партнером министерства. Наши достижения в этой области подтверждены конкретными результатами», – отметил глава университета.

В свою очередь, министр водных ресурсов и ирригации РК рассказал о мерах по совершенствованию системы управления водными ресурсами в стране. Он также отметил важность сотрудничества с КазНУ и дал высокую оценку научным разработкам ученых университета.

«Мы приехали в КазНУ вместе с делегацией министерства не случайно. Ученые университета ведут исследования и реализуют проекты по многим направлениям. Наша главная цель – наладить тесное сотрудничество с исследователями. Сейчас мы разрабатываем планы развития речных бассейнов. Ученые КазНУ уже провели комплексное исследование реки Талас. Мы могли бы объединить усилия и совместно разработать бассейновый план, опираясь на научный потенциал университета», – отметил министр.

Нуржан Нуржигитов также подчеркнул, что с ростом населения страны увеличивается потребность в воде. Он призвал бережно и рационально использовать водные ресурсы. По словам министра, сегодня в водной отрасли Казахстана работают около 30 тысяч специалистов.

«Одна из наших приоритетных задач – подготовка квалифицированных специалистов. Мы стремимся укреплять сотрудничество со всеми университетами страны. КазНУ занимает в этом направлении особое место. Министерство готово поддерживать подготовку кадров, реализацию совместных проектов и дальнейшее развитие партнерства», – подчеркнул министр.

В завершение встречи министр пригласил студентов и ученых КазНУ пройти практику в организациях, подведомственных министерству, и принять участие в совместных проектах.

В ходе мероприятия КазНУ и Министерство водных ресурсов и ирригации РК подписали два документа о сотрудничестве. Первый меморандум направлен на укрепление партнерских связей. Второе соглашение предусматривает проведение совместных научно-экспертных исследований учеными КазНУ и специалистами Информационно-аналитического центра водных ресурсов при министерстве.