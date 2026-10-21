Казахстан и CERN: новые перспективы научно-технического сотрудничества
Казахстан и CERN: новые перспективы научно-технического сотрудничества
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Казахстан Кристиной Хоннегер.
Встреча состоялась в рамках визита вежливости. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития казахстанско-швейцарского сотрудничества в сфере науки и высшего образования.
В ходе беседы речь шла о предстоящей поездке министра в Женеву (Швейцария), а также о перспективах укрепления двустороннего взаимодействия и расширения сотрудничества между научными и образовательными организациями двух стран.
Отдельное внимание было уделено подписанию Протокола к Соглашению о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества.
Стороны подчеркнули важность развития международных научных связей, укрепления партнерства в области исследований и расширения возможностей для взаимодействия казахстанских ученых с ведущими международными научными организациями.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-швейцарского сотрудничества в сфере науки и высшего образования, а также в реализации совместных инициатив.