В Ualikhanov University стартовал шестой сезон «Серебряного университета»

В Ualikhanov University стартовал шестой сезон образовательного проекта «Серебряный университет», предназначенного для представителей старшего поколения. В 2026-2027 учебном году на обучение приняты 147 слушателей, для которых предусмотрены 23 образовательных курса.

«Серебряный университет» – социально-образовательный проект, реализуемый в рамках концепции обучения на протяжении всей жизни. Он направлен на расширение образовательных возможностей старшего поколения, освоение новых знаний и навыков, а также повышение социальной активности.

Образовательная программа охватывает различные направления, включая творчество, цифровые технологии, экономику и право. Особой популярностью среди слушателей пользуются курсы казахского и английского языков. Все программы ориентированы на развитие когнитивных способностей, поддержание интеллектуальной и физической активности, развитие мышления, внимания и памяти.

Особую значимость проект приобретает в октябре, когда традиционно уделяется повышенное внимание вопросам поддержки старшего поколения и его активного участия в жизни общества. «Серебряный университет» создает условия для получения новых знаний, общения, обмена опытом и реализации личностного потенциала в любом возрасте.

Ualikhanov University является аффилированным членом Международной ассоциации университетов третьего возраста (AIUTA) и входит в состав ее Правления. Опираясь на международный опыт и результаты научных исследований, университет ведет работу по совершенствованию образовательных программ для старшего поколения. Также развивается методическое сотрудничество и обмен опытом с вузами, входящими в Казахстанскую ассоциацию серебряных университетов.