KazGASA и Пекинский университет строительства и архитектуры запускают программы двойных дипломов

Международная образовательная корпорация (KazGASA) и Пекинский университет строительства и архитектуры (Beijing University of Civil Engineering and Architecture, BUCEA) подписали соглашения о реализации совместных образовательных программ двойных дипломов по направлению «Строительство» на уровнях бакалавриата и магистратуры. Документы были подписаны в рамках X Международного форума консорциума BRAUIC, который состоялся в городе Цзинань (КНР).

Новые программы предоставят казахстанским студентам возможность обучаться в вузах Казахстана и Китая и получать дипломы обоих университетов.

Программы двойных дипломов охватывают два уровня высшего образования. Магистерская программа по направлению «Строительство» объединит академический потенциал двух университетов. Выпускники, выполнившие установленные академические требования, смогут получить степень магистра по образовательной программе 7М07321 «Строительство» в KazGASA и степень Master of Civil Engineering в BUCEA.

Программа бакалавриата будет реализована по модели «3+1». Первые три года студенты будут обучаться в KazGASA, а четвертый год проведут в Пекинском университете строительства и архитектуры. После выполнения требований программы выпускники получат дипломы KazGASA по образовательной программе 6В07321 «Строительство» и BUCEA по программе Civil Engineering.

Совместные образовательные программы позволят студентам расширить международный академический опыт, освоить современные инженерные технологии и развить профессиональные компетенции. Инициатива также направлена на подготовку квалифицированных инженерных кадров с учетом потребностей строительной отрасли.

Сотрудничество между KazGASA и BUCEA развивается уже несколько лет. В 2026 году для выпускников KazGASA были выделены 10 грантов на обучение в магистратуре BUCEA. Запуск программ двойных дипломов станет следующим этапом академического партнерства и укрепит взаимодействие между высшими учебными заведениями двух стран.

X Международный форум BRAUIC прошел 16-18 октября 2026 года на базе Университета архитектуры и строительства Шаньдуна (Shandong Jianzhu University) в городе Цзинань провинции Шаньдун, Китай. В этом году международный консорциум университетов архитектуры и строительства отметил 10-летие со дня основания.

В форуме приняли участие руководители высших учебных заведений, представители государственных органов, ученые и международные эксперты. Участники обсудили развитие архитектурного и инженерного образования, совершенствование научных исследований и расширение международного академического сотрудничества.

Подписание соглашений между KazGASA и BUCEA продолжает работу по интернационализации высшего образования Казахстана, укреплению международных академических связей и подготовке специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Реализация программ двойных дипломов расширит возможности казахстанских студентов для получения международного образования и будет способствовать повышению качества инженерной подготовки в строительной отрасли.