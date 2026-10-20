В Анкаре представили турецкую версию книги «Феномен курултая»

В Анкаре состоялось международное научно-культурное мероприятие «Традиция курултая в тюркском мире: историческая память и государственность», организованное Казахским национальным женским педагогическим университетом при участии Посольства Казахстана в Турции. В рамках мероприятия была представлена турецкая версия книги «Феномен курултая», подготовленной научно-исследовательским центром «История Великой степи» университета.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, государственный и общественный деятель Адиль Ахметов, депутат Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии справедливости и развития Куршад Зорлу, а также ученые турецких высших учебных заведений.

В ходе научной сессии с докладами выступили профессор Университета Анкары Хаджи Байрам Вели Фырат Пурташ, профессор Университета Хаджеттепе Сейфи Йылдырым и профессор Университета Нигде Омера Халисдемира Мехмет Экиз. Участники обсудили исторические истоки традиции курултая, ее место в политической культуре и истории государственности тюркских народов, а также подчеркнули важность научного изучения общего исторического наследия и развития международного академического сотрудничества.

Руководитель проекта, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук Омархан Оксикбаев представил основные результаты исследования и раскрыл его научное значение. По его словам, публикация книги на турецком языке позволит познакомить международное научное сообщество с историко-культурным наследием казахского народа, а также укрепить духовные и академические связи между тюркскими народами.

Исследование «Феномен курултая» подготовлено на основе совместной научной работы Омархана Оксикбаева и востоковеда, ученого-тюрколога и лингвиста Зарипбая Оразбая. Презентация турецкой версии книги стала важным шагом в популяризации исторического наследия казахского народа на международном уровне, изучении общих ценностей тюркского мира и расширении научно-культурного сотрудничества между Казахстаном и Турцией.