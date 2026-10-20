В Казахстане представили первое издание с использованием ИИ для педагогов-психологов

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Западно-Казахстанском университете имени М.Утемисова состоялась презентация специализированного электронного издания и газеты «AI-Психология», предназначенных для педагогов-психологов Казахстана. Проект направлен на поддержку профессионального развития специалистов, повышение доступности информационно-методических материалов и эффективное использование возможностей искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

В работе педагогов-психологов особое значение имеют вопросы сохранения психологического благополучия детей и подростков, профилактики буллинга, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также взаимодействия с родителями и педагогическими коллективами. Эти направления требуют постоянного обновления профессиональных знаний, освоения современных методик и обмена передовым опытом.

Презентация издания состоялась в рамках международной научно-практической конференции «Актуальные научно-практические аспекты развития образования в условиях цифровизации и искусственного интеллекта». В мероприятии принимают участие представители научного и образовательного сообщества из Польши, Сербии, России, Узбекистана, Азербайджана и различных регионов Казахстана.

«AI-Психология» призвана стать специализированной информационно-методической площадкой для педагогов-психологов. Проект предусматривает развитие электронного издания и выпуск тематической газеты один раз в квартал. На страницах издания будут публиковаться материалы по вопросам законодательства Республики Казахстан, нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности, методологии психолого-педагогической работы и современных подходов к поддержке обучающихся.

Одной из особенностей проекта станет использование возможностей платформы ChatGPT Edu при подготовке и систематизации информационных и методических материалов. Искусственный интеллект позволит эффективнее обрабатывать информацию, разрабатывать практические рекомендации и готовить материалы профессиональной направленности. При этом все публикации будут проходить экспертную проверку на достоверность информации, соответствие действующему законодательству и профессиональным требованиям.

Сочетание электронного формата и периодического печатного издания позволит расширить доступ специалистов к актуальной профессиональной информации, создать условия для системного обсуждения значимых вопросов и распространения эффективных практик. Кроме того, проект будет способствовать обмену знаниями и опытом, а также укреплению профессионального сообщества педагогов-психологов.

Проект «AI-Психология» направлен на формирование современного информационно-методического пространства, объединяющего профессиональные знания, практический опыт и возможности искусственного интеллекта для повышения качества работы педагогов-психологов.