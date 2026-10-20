Саясат Нурбек представил научно-технологический потенциал Казахстана

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек выступил почетным спикером образовательной программы для китайских руководителей высшего звена (C-level), организованной Образовательным центром для руководящих кадров (Executive Education Center, EEC) Университета КИМЭП совместно с Университетом Цинхуа.

В ходе выступления министр представил стратегическое видение развития Казахстана как регионального центра образования, науки и инноваций. Он рассказал о ключевых достижениях Министерства науки и высшего образования за последние годы, развитии международного академического сотрудничества и расширении присутствия ведущих зарубежных университетов в стране.

Особое внимание было уделено перспективам развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. В частности, министр отметил масштабные технологические инициативы, включая строительство центра обработки данных в Экибастузе. Эти направления формируют новые возможности для привлечения инвестиций, развития инновационной экосистемы и укрепления позиций Казахстана в Центральной Азии.

Образовательная программа проходила с 13 по 17 октября и объединила 50 китайских руководителей компаний. Ее главной целью стало углубление понимания экономической и политической ситуации в Казахстане и Центральной Азии, особенностей региональной деловой среды, инвестиционных возможностей и стратегических приоритетов развития страны.

В рамках программы участники встретились с представителями экспертного и делового сообщества Казахстана, приняли участие в тематических сессиях и посетили ведущие казахстанские компании и производственные площадки, включая Astana Motors Manufacturing, Freedom Holding и Atasu Group. В ходе этих встреч делегаты ознакомились с развитием автомобильной промышленности, финансовых технологий и логистической инфраструктуры страны, а также с практическими возможностями ведения бизнеса и реализации совместных проектов.

Инициатива стала важным шагом в укреплении образовательных и деловых связей между Казахстаном и Китаем. Сочетание экспертных дискуссий, профессионального обмена и знакомства с ключевыми отраслями национальной экономики создало условия для содержательного диалога, установления новых деловых контактов и поиска перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Программа стала первым проектом подобного формата в КИМЭП, организованным совместно с Университетом Цинхуа для слушателей программ подготовки руководителей высшего звена.

«Это больше, чем образовательная программа. Это площадка для обмена опытом, установления профессиональных контактов и открытия новых возможностей для сотрудничества между Казахстаном и Китаем», – отметили участники.

Развитие подобных инициатив способствует укреплению международного партнерства, расширению академических и деловых связей, а также продвижению Казахстана как перспективного направления для образовательного обмена, инвестиций и технологического сотрудничества.