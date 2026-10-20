Международный AI-хакатон HackAlem AI установил мировой рекорд GUINNESS WORLD RECORDS

В Астане в рамках AI Month состоялся международный хакатон HackAlem AI, который установил мировой рекорд Guinness World Records по количеству участников AI-хакатона. Соревнование объединило разработчиков, студентов и специалистов, работавших над созданием AI-агентов и прикладных решений на основе искусственного интеллекта.

HackAlem AI превзошел предыдущий мировой рекорд, установленный 21 декабря 2025 года в индийском Хайдарабаде. Тогда хакатон, организованный Google for Developers и Google Developer Groups Hyderabad, объединил 2 089 участников.

Масштабное соревнование было направлено на разработку решений для реального сектора экономики и общественно значимых сфер. Участники работали по десяти направлениям: энергетика, финансы, управление, телекоммуникации, логистика, креативные индустрии, образование, инновации, коммуникации и торговля. Для разработки проектов им предоставили доступ к технологическим и образовательным ресурсам OpenAI, NVIDIA и Arizona State University общей стоимостью до 1,5 млн долларов США.

Установление мирового рекорда проходило в соответствии с требованиями Guinness World Records. Все участники прошли регистрацию и идентификацию. В итоговый результат засчитывались только участники, выполнившие установленные требования и непосредственно работавшие над проектами в течение хакатона.

По итогам HackAlem AI определены 36 команд-победителей – по три команды в каждом из 12 треков. В их состав вошли 77 участников, в том числе 49 студентов из 13 университетов Казахстана.

Организаторами хакатона выступили Министерство науки и высшего образования РК, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, Blockchain and AI Technology Center, OpenAI, организации высшего образования и индустриальные партнеры.

Интерес к соревнованию подтвердило и количество заявок: на участие поступило более 6,5 тыс. заявок, около 4,7 тыс. студентов зарегистрировались для участия. Согласно итоговым данным регистрации на площадке, в хакатоне приняли участие более 1,8 тыс. студентов из 68 вузов Казахстана.

Среди участников команд-победителей наибольшее число студентов представляли Astana IT University – 20 человек. Далее следуют Nazarbayev University с шестью студентами и Торайгыров университет с пятью. В число победителей также вошли 18 фрилансеров и 10 работающих специалистов.

Одним из ключевых направлений хакатона стало применение искусственного интеллекта в высшем образовании. Участники разрабатывали персональных AI-помощников для студентов, ассистентов преподавателей и исследователей, а также решения для университетских сервисов и управления. В целом команды создавали прототипы ИИ-агентов, ориентированные на практическое применение в различных отраслях.

Ключевым технологическим партнером хакатона выступила OpenAI, предоставившая участникам доступ к Codex – инструменту, который можно использовать при разработке программного обеспечения и создании ИИ-решений.

Для авторов лучших разработок участие в HackAlem AI станет отправной точкой для дальнейшего развития проектов. Команды, представившие лучшие ИИ-агенты, будут включены в специальный акселерационный трек программы AI-Sana. Он предусматривает экспертное сопровождение, взаимодействие с индустриальными партнерами, возможность пилотного внедрения решений в университетах и подготовку проектов к привлечению инвестиций.

Проведение HackAlem AI и установление мирового рекорда Guinness World Records укрепляют позиции Казахстана как площадки для развития искусственного интеллекта и международного технологического сотрудничества. Хакатон создает условия для объединения потенциала университетов, разработчиков и бизнеса, а также для продвижения перспективных ИИ-решений от идеи и прототипа к практическому применению.