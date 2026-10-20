ВКТУ и Allur будут совместно готовить инженерные кадры

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д.Серикбаева планируется создать учебно-производственную кафедру Allur по инициативе группы компаний Allur. Проект предусматривает интеграцию подготовки инженерных кадров, дуального обучения и прикладных исследований, направленных на решение актуальных задач автомобильной промышленности.

В условиях развития производства автомобильных деталей и компонентов в Казахстане особое практическое значение приобретает укрепление связей между образованием, наукой и производством. Углубление локализации производства требует подготовки квалифицированных инженеров, внедрения современных технологий и привлечения научного потенциала к решению производственных задач.

Деятельность новой кафедры будет строиться с учетом конкретных производственных потребностей предприятий Allur. Запросы компании планируется учитывать при обновлении образовательных программ, определении тем студенческих проектов и научных исследований. Специалисты компании также будут участвовать в подготовке будущих инженеров, совместно с преподавателями и студентами разрабатывая технологические решения для производственных задач.

В рамках партнерства стороны обсудили перспективы совместной работы в области лазерной и точечной сварки, механической обработки, технологий окраски, а также применения искусственного интеллекта в транспортных системах. Для реализации исследовательских проектов планируется задействовать инфраструктуру и научно-технические возможности Центра компетенций Smart Engineering, научного центра «Защитные и функциональные покрытия» (Profcoat) и мастерской Лу Баня.

Проект станет продолжением опыта сотрудничества Allur с Satbayev University в сфере дуального обучения, а также с Институтом механики и машиноведения имени академика У.А.Джолдасбекова в области научных исследований. Кроме того, представители ВКТУ и компании намерены изучить опыт Германии и Республики Корея по интеграции инженерного образования и производства.

На следующем этапе планируется сформировать банк научно-технических задач компании Allur, а также организовать посещение представителями университета производственных площадок в Сарани и Костанае. Это позволит определить приоритетные направления совместных исследований и связать научный потенциал университета с потребностями предприятий.

Для ВКТУ партнерство открывает возможности для совершенствования практической подготовки студентов, адаптации образовательных программ к требованиям рынка труда и внедрения научных разработок в производство. Для промышленных предприятий это возможность получать современные инженерные решения и готовить специалистов, которые еще в процессе обучения знакомятся с производственными процессами и приобретают навыки решения практических задач.

Таким образом, инициатива по созданию учебно-производственной кафедры Allur направлена на укрепление взаимодействия высшего образования, науки и промышленности, а также развитие инженерных компетенций, необходимых для дальнейшего развития автомобилестроения в Казахстане.