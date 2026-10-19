В Костанае определили победителей Qostanai AI Industry Hackathon 2026

По итогам республиканского хакатона Qostanai AI Industry Hackathon 2026, прошедшего в Костанае, победителями стали три команды из Костаная, Алматы и Астаны. Общий призовой фонд составил 3 млн тенге. Участники представили проекты на основе искусственного интеллекта, направленные на решение практических задач в промышленности и сфере образования.

Финал хакатона состоялся в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтұрсынұлы. На конкурс поступило более 150 заявок. По итогам отборочного этапа в финал вышли 12 команд из Костаная, Астаны, Алматы и Караганды.

Участники работали по трем направлениям. АО «Костанайские минералы» предложило разработать интеллектуальную систему «НарядAI» для автоматизации выдачи производственных нарядов и контроля их исполнения. Кейс группы компаний Allur предусматривал создание цифрового двойника автомобильного завода. Третье направление – разработка локальной системы прокторинга для обеспечения объективности онлайн-тестирования – представили Костанайский региональный университет и Qostanai Hub.

На первом этапе хакатона участники предложили более 90 решений. По каждому направлению отобрали четыре лучшие команды, которые представили свои проекты экспертному жюри в финале.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек направил участникам приветствие на открытии хакатона, подчеркнув важность укрепления связей между наукой, высшим образованием и реальным сектором экономики. По словам министра, подобные инициативы способствуют превращению научных знаний и новых идей в практические решения, отвечающие запросам производства и общества, развитию инженерных и проектных навыков молодежи, а также подготовке специалистов, необходимых для технологической модернизации страны.

По итогам оценки проектов победителями стали три команды. В направлении АО «Костанайские минералы» лучшей признана команда FenixTech из Костаная. В кейсе группы компаний Allur победила команда OpenToWork студентов Казахстанско-Британского технического университета из Алматы. В направлении локального прокторинга лучший результат показала команда F5 Argus proctoring из Astana IT University (Астана).

Организаторами Qostanai AI Industry Hackathon 2026 выступили Костанайский региональный университет, Qostanai Hub и Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области. Промышленными партнерами стали АО «Костанайские минералы» и группа компаний Allur.

Хакатон предоставил молодым разработчикам возможность работать над реальными задачами промышленности и образования, тестировать технологические решения и представлять их потенциальным заказчикам. Подобные инициативы укрепляют сотрудничество университетов и бизнеса, способствуют развитию цифрового потенциала регионов и подготовке квалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта.