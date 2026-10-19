В Таразе стартовал международный форум «Taraz Creative Industries 2026»

В Таразе стартовал международный форум «Taraz Creative Industries 2026», направленный на развитие креативных индустрий и объединение творческого потенциала с современными технологиями. Пятидневное мероприятие организовано Таразским университетом имени М.Х.Дулати и призвано стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов креативной экономики и поддержки новых инициатив.

Форум объединил представителей сфер IT, кино, моды, дизайна, искусства, молодежных инициатив и креативного предпринимательства. Его главная цель – поддержка идей, объединяющих творчество и инновации, определение перспектив развития креативных индустрий и продвижение новых проектов.

В официальной церемонии открытия форума и пленарных сессиях приняли участие общественные и государственные деятели, представители интеллигенции, ученые и отраслевые эксперты.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в своем видеообращении пожелал участникам международного форума успешной работы. Он подчеркнул значимость креативной экономики для укрепления будущего потенциала страны.

Председатель правления – ректор Таразского университета имени М.Х.Дулати Ляззат Еркинбаева рассказала о целях, задачах и значении форума. По ее словам, инициатива направлена на раскрытие творческого потенциала региона, поддержку инновационных идей молодежи и создание возможностей для реализации новых проектов.

В ходе пленарных сессий исследователи, общественные деятели и представители креативных индустрий поделились опытом и обсудили перспективы развития отрасли.

Отметим, что каждый день международного форума посвящен отдельным направлениям креативных индустрий. В программе предусмотрены конкурс инновационных стартапов с участием IT-специалистов и представителей креативного сектора, воркшопы и мастер-классы, а также конкурсы и выставки в сферах кино, моды и дизайна. Представители отрасли поделятся со студентами практическим опытом и знаниями, способствуя развитию их профессиональных компетенций.

Международный форум «Taraz Creative Industries 2026» – это не только площадка для обмена опытом и обсуждения новых идей, но и важная возможность поддержать творческие инициативы молодежи, помочь воплотить их в конкретные проекты и развить предпринимательские начинания.