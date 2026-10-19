Министр науки ознакомился с деятельностью Казахстанско-Немецкого университета

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил Казахстанско-Немецкий университет (DKU), где ознакомился с основными направлениями его деятельности, развитием научно-образовательного сотрудничества между Казахстаном и Германией, а также перспективами дальнейшего развития университета.

В рамках встречи министр ознакомился с инфраструктурой университета, посетил лаборатории, встретился со студентами и сотрудниками DKU. Особое внимание было уделено взаимодействию университета с казахстанскими и немецкими вузами и научно-исследовательскими организациями, а также его роли в укреплении международных академических связей.

В ходе рабочей встречи с президентом DKU, профессором, доктором Волрадом Роммелем обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования нормативно-правовых основ деятельности университета как международного образовательного учреждения, а также перспективы расширения его инфраструктуры. Во встрече также приняли участие ректор DKU Асель Ажибаева, PhD, исполнительный ректор Университета Есенова Ермек Нурмаганбет, PhD, и вице-президент DKU, доктор Асхат Жилкаидаров.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления научно-образовательного взаимодействия, развития исследовательской деятельности и расширения сотрудничества между академическими сообществами двух стран.

Казахстанско-Немецкий университет играет значимую роль в развитии казахстанско-германских отношений в сфере высшего образования и науки. Дальнейшее развитие университета, совершенствование условий его деятельности и расширение инфраструктурных возможностей призваны укрепить его позиции как важной площадки международного академического сотрудничества, способствующей развитию науки, образования и инноваций.