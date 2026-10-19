В QS Insights Magazine опубликована статья о развитии высшего образования в Казахстане

В международном издании QS Insights Magazine опубликована статья «Space to Grow in Kazakhstan» («Казахстан – пространство для роста»), посвященная развитию системы высшего образования страны и укреплению ее позиций в качестве регионального образовательного центра Евразии. Автор материала – Ник Харланд (Nick Harland).

В статье рассматриваются ключевые направления трансформации высшего образования Казахстана, включая расширение сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, открытие международных кампусов, развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и увеличение числа отечественных и иностранных студентов.

Особое внимание уделено деятельности филиалов De Montfort University и Coventry University, а также партнерству Kozybayev University с University of Arizona. Приведенные примеры демонстрируют, как международное академическое сотрудничество расширяет доступ к качественному образованию, способствует подготовке востребованных специалистов и укрепляет научно-исследовательский потенциал региональных вузов.

В публикации также отмечается положительная динамика интернационализации высшего образования. В 2025 году число иностранных студентов в Казахстане превысило 35 тысяч человек, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, за последние три года количество казахстанских студентов, обучающихся в отечественных вузах, выросло на 14%.

Отдельный акцент сделан на развитии цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта, в том числе реализации проекта Data Center Valley, а также расширении англоязычных образовательных программ и создании условий для привлечения иностранных преподавателей и исследователей.

Согласно статье, в QS World University Rankings 2027 представлены 18 казахстанских университетов – на четыре больше, чем в 2022 году. Два отечественных вуза входят в число 400 лучших университетов мира, а один (Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби) занимает место в первой двухсотне рейтинга.

Вместе с тем автор подчеркивает, что дальнейшее развитие системы высшего образования предполагает не только увеличение числа международных кампусов и студентов, но и расширение образовательных возможностей в регионах, устранение административных барьеров и формирование устойчивого научного потенциала страны.

Публикация отражает растущий международный интерес к образовательным преобразованиям в Казахстане и его стремление укрепить статус одного из ведущих образовательных и научных центров Центральной Азии.

Полный текст статьи: https://magazine.qs.com/qs-insights-magazine-46/space-to-grow-in-kazakhstan