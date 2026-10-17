НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК – 80 ЛЕТ: СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО

17 октября состоялось торжественное собрание, посвящённое 80-летию Национальной академии наук Республики Казахстан.

Восьмидесятилетняя история Академии, созданной в 1946 году по инициативе Каныша Сатпаева, – это летопись становления и развития отечественной науки, формирования фундаментальных научных школ и самоотверженного труда нескольких поколений учёных. Юбилейное собрание стало важным событием международного масштаба, объединившим богатое научное наследие с современными процессами технологической модернизации и обозначившим ориентиры дальнейшего развития науки Казахстана.

В торжественном собрании приняли участие руководители государственных органов и зарубежных академий наук, члены Академии, ведущие казахстанские и зарубежные учёные, общественные деятели, представители бизнес-сообщества, руководители высших учебных заведений и научных организаций, международные партнёры и молодые исследователи.

Участникам была представлена мультимедийная презентация, посвящённая ключевым достижениям Академии и основным этапам развития отечественной науки. Одним из наиболее ярких моментов программы стала демонстрация 3D-голограммы академика Каныша Сатпаева – первого президента Академии наук Казахстана.

Торжественное собрание открыл министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, зачитавший специальное поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю 80-летия Национальной академии наук. В своём поздравлении Президент подчеркнул историческую роль Академии, основанной Канышом Сатпаевым, в развитии отечественной науки и отметил её значительный вклад в укрепление индустриального, экономического и интеллектуального потенциала страны.

«В новой Конституции, вступившей в силу 1 июля текущего года, впервые развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегической задачи государства», – говорится в поздравлении Президента.

Эти изменения создают прочную основу для закрепления науки в числе стратегических приоритетов государственной политики, повышения результативности научных исследований, развития новых технологий и укрепления отечественного научного потенциала.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек поздравил Национальную академию наук с 80-летним юбилеем, подчеркнув её исторический вклад в становление и развитие отечественной науки. Министр особо отметил стратегическое значение науки для укрепления интеллектуального потенциала страны, модернизации экономики и обеспечения технологической независимости.

Торжественное собрание провёл президент НАН РК, академик Акылбек Кажигулович Куришбаев, выступивший с основным программным докладом. Он представил результаты работы Академии в рамках её нового статуса и обозначил предстоящие стратегические задачи. Главная цель на современном этапе – преобразовать науку из совокупности отдельных исследований в целостную систему, отвечающую реальным потребностям экономики страны и ориентированную на внедрение научных результатов в производство.

По инициативе Академии проведено более 75 региональных и отраслевых форсайт-сессий, в ходе которых определено около 220 перспективных задач. На этой основе предложена четырёхуровневая модель научных приоритетов, направленная на укрепление технологической независимости, развитие фундаментальных исследований и формирование новых научных компетенций. Модель получила поддержку Правительства, её применение предусмотрено с 2027 года.

Кроме того, Академия планирует реализацию флагманских научно-технических программ по направлениям управления водными ресурсами, сейсмической безопасности, стратегически важных минералов, энергетических материалов, сельскохозяйственной селекции и биотехнологий. В числе ключевых приоритетов – внедрение искусственного интеллекта в научные исследования, развитие национальной исследовательской экосистемы Qazaqstan AI for Science и разработка долгосрочной стратегии научно-технологического развития Казахстана.

Президент НАН РК подчеркнул важность формирования устойчивой системы долгосрочного финансирования науки, расширения самостоятельности научных организаций и повышения экономической эффективности результатов исследований.

«Восьмидесятилетие Академии – важный рубеж, на котором соединяются её историческое наследие и новая ответственность», – отметил А.Куришбаев.

Одним из знаменательных событий юбилея стало торжественное вручение от имени Главы государства жилищных сертификатов пяти молодым учёным научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Это конкретное проявление социальной поддержки молодых специалистов, выбравших научную карьеру, и создания благоприятных условий для их дальнейшей научной деятельности.

В рамках торжественного собрания руководители академий наук Китая, России, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии были награждены юбилейными нагрудными знаками, посвящёнными 80-летию НАН РК.

В рамках торжественного собрания впервые была представлена историко-документальная выставка «80 лет НАН РК», подготовленная совместно с Архивом Президента Республики Казахстан. Посетители ознакомились с ценными архивными документами и фотографиями, ранее не представленными широкой общественности, а также с материалами об этапах становления Академии, наследии выдающихся учёных и научных школ.

Ведущие учёные, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки, впервые были награждены медалью «Каныш Сатпаев» – ведомственной наградой Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Церемония награждения была направлена на популяризацию научных достижений, признание заслуг казахстанских учёных и укрепление международного академического сотрудничества.

80-летие Национальной академии наук стало важной вехой, ознаменовавшей не только признание исторических достижений отечественной науки, но и стратегическую поддержку науки со стороны государства, преемственность поколений учёных и вступление Казахстана в новый этап научно-технологического развития.