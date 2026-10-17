Национальные центры тестирования Тюркских государств подписали меморандум о создании региональной системы оценки знания английского языка

В рамках второго дня международной конференции «Вступительные экзамены в быстро меняющемся мире» национальные центры тестирования Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по созданию региональной инициативы ETOTS (English Test for Turkic States) – совместного экзамена по оценке уровня владения английским языком.

Документ направлен на развитие сотрудничества между национальными организациями в сфере языкового оценивания и формирование общего механизма разработки, проведения, признания результатов и обеспечения качества экзамена по английскому языку. Инициатива призвана объединить экспертный потенциал стран и создать дополнительный региональный инструмент оценки, соответствующий международным подходам. При этом ETOTS не предполагает замены существующих международных языковых экзаменов.

«ETOTS – это не просто совместный экзамен по английскому языку, а практический шаг к укреплению доверия между образовательными системами наших стран. Объединяя экспертный потенциал национальных центров тестирования, мы создаём дополнительные возможности для академической мобильности и развиваем региональное сотрудничество в сфере оценки качества образования», – отметил директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов.

Стороны намерены совместно разрабатывать тестовые задания, обеспечивать защищённое компьютерное тестирование, проводить психометрическую валидацию и прорабатывать механизмы регионального признания результатов экзамена. Стоит отметить, что меморандум открыт для присоединения национальных организаций по оцениванию других тюркских государств.

Второй день конференции также был посвящён обсуждению проекта Admissions Insight Test (AIT). В ходе информационной сессии для представителей Министерства просвещения, руководителей вузов, филиалов зарубежных университетов и региональных департаментов образования Национальный центр тестирования представил концепцию экзамена, этапы его разработки и внедрения, структуру и навыковый компонент, а также отличия от действующей модели вступительного тестирования. Отдельно была представлена работа Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина над изменениями в государственных общеобязательных стандартах образования и типовых учебных программах в связи с разработкой нового экзамена.

По итогам двух дней конференция стала площадкой для укрепления международного сотрудничества, обмена экспертным опытом и продвижения новых подходов к вступительному и языковому оцениванию, отвечающих вызовам современной системы образования.