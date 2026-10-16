Казахстанский филиал МГУ отметил 25-летие

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ). Юбилей стал важным событием в развитии научно-образовательного сотрудничества Казахстана и России и поводом подвести итоги четвертьвековой деятельности филиала.

Казахстанский филиал МГУ, открытый в 2001 году, стал первым зарубежным филиалом Московского государственного университета. За 25 лет он подготовил более 3 тысяч выпускников и сформировался как научно-образовательный центр, сочетающий традиции фундаментального университетского образования с современными научными подходами.

В рамках торжественной церемонии приветствие Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева зачитал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

«Четверть века – это знаковый рубеж, за которым стоят прочные академические традиции и многолетний плодотворный труд подлинных профессионалов своего дела. За прошедшие годы престижный диплом университета мирового уровня получили свыше 3 000 выпускников. Казахстанский филиал по праву считается одной из ведущих интеллектуальных площадок нашей страны, местом зарождения прорывных идей и проектов. В этих стенах проводятся глубокие научные исследования, создаются перспективные инновации, способствующие укреплению научно-технического потенциала нашей страны. Филиал МГУ вносит значительный вклад в развитие академических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами», – говорится в поздравлении Главы государства.

Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина огласил временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Казахстан, советник-посланник А.Комаров.

«Открытие в Казахстане филиала одного из ведущих российских вузов стало большим, значимым событием в жизни наших стран, убедительным свидетельством прочности давних традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания, которыми мы искренне дорожим. Во многом благодаря талантливым, преданным избранному делу преподавателям, их знаниям и опыту все эти годы вуз динамично развивается, укрепляет свой созидательный потенциал», – подчеркнул Владимир Путин.

Выступая на мероприятии, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил значительный вклад филиала в развитие молодежной науки и укрепление академических связей двух стран.

«Сегодня мы отмечаем не просто юбилей образовательной организации, а важную веху в истории научно-образовательного сотрудничества Казахстана и России. Казахстанский филиал стал первым зарубежным филиалом Московского государственного университета. За четверть века он прошел значительный путь становления и развития, превратившись в современный научно-образовательный комплекс, объединяющий лучшие традиции фундаментального университетского образования и передовые научные подходы», – подчеркнул министр.

Сегодня выпускники филиала работают в государственных органах, научных и образовательных организациях, финансовом секторе и крупных компаниях, участвуя в развитии экономики и науки Казахстана.

Важной особенностью образовательной модели филиала является тесная связь фундаментальной подготовки с научно-исследовательской деятельностью. В обучении участвуют ведущие ученые МГУ, которые руководят исследовательскими, курсовыми и дипломными работами студентов. Начиная с третьего курса, студенты могут специализироваться на кафедрах Московского университета и приобщаться к работе его научных школ.

Научный потенциал филиала укрепляет сотрудничество с факультетами МГУ. В настоящее время здесь работают 14 докторов наук, 21 кандидат наук и доктор PhD.

Одним из приоритетов развития остается совершенствование магистерских программ с учетом научно-технологических потребностей Казахстана. Среди развиваемых направлений – математическое моделирование, анализ данных и искусственный интеллект, экология и природопользование, межкультурная коммуникация и медиалингвистика, а также применение современных аналитических методов в экономике, государственном управлении, статистике и финансах.

В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение сотрудников и представителей научно-образовательного сообщества ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования РК, а также наградами Московского государственного университета.

Поздравления в адрес филиала направили Председатель Курултая РК, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие представители государственных органов и академического сообщества. С видеоприветствием выступил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. В числе почетных гостей были глава делегации МГУ, директор Казахстанского филиала МГУ, профессор Московского университета Александр Сидорович.

Новый этап развития филиала связан с началом работы в современном здании, которое расширит возможности для образовательной и научной деятельности, создания исследовательских центров и сотрудничества с организациями Казахстана. Перспективные направления включают исследования в области искусственного интеллекта, анализа данных и экологического мониторинга, а также применение научных разработок для решения актуальных задач Астаны и страны в целом.

В рамках празднования юбилея также состоялась международная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука и современное образование: 25 лет Казахстанскому филиалу МГУ». Она объединила представителей научного и академического сообщества для обсуждения актуальных вопросов развития фундаментальной науки и современного образования.