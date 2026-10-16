По инициативе Национальной академии наук РК шесть стран подписали соглашение о создании Международного консорциума

16 октября состоялось девятое заседание Генеральной Ассамблеи Союза национальных академий наук тюркского мира (UNASTW), организованное Национальной академией наук при Президенте Республики Казахстан. Основной целью международного мероприятия, проведенного в рамках 80-летия Академии, стали укрепление сотрудничества между академиями наук, развитие совместных исследований и определение приоритетных направлений комплексного изучения общего историко-культурного наследия.

В ходе международного заседания по инициативе Национальной академии наук Казахстана академии наук Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии подписали многостороннее соглашение о создании международного консорциума по совместному исследованию Степной цивилизации. Эта инициатива направлена на объединение научного потенциала, исторических источников и исследовательской инфраструктуры шести стран для комплексного изучения наследия Улуса Джучи и Золотой Орды на международном уровне.

На заседании президент Национальной академии наук Республики Казахстан Акылбек Куришбаев подчеркнул важность воплощения научного сотрудничества в конкретных программах и долгосрочных совместных проектах.

«Наша ключевая позиция – преобразовать взаимодействие между академиями в совместные программы, общую исследовательскую инфраструктуру и создать постоянные возможности для молодых ученых», – отметил Акылбек Куришбаев.

Основная задача консорциума – исследование места Степной цивилизации в истории Евразии на основе новых научных данных и междисциплинарных методов. Совместные исследования охватят историко-культурное наследие Улуса Джучи и Золотой Орды, традиции государственности и права, историческую дипломатию, связи Великого Шелкового пути и вопросы культурной преемственности.

В рамках консорциума планируются совместные археологические экспедиции, создание цифрового архива Степной цивилизации, корпуса исторических источников и интерактивного историко-картографического атласа. Кроме того, предусмотрены оцифровка исторических рукописей, применение искусственного интеллекта и геоинформационных технологий в исследованиях, подготовка академических изданий, а также расширение возможностей участия молодых ученых в международных научных проектах.

В целях системного развития сотрудничества предложено разработать совместную Дорожную карту научного сотрудничества на 2027–2031 годы. Документ предусматривает приоритетное внимание к введению исторических источников в научный оборот, проведению совместных междисциплинарных исследований, развитию общей научной инфраструктуры и поддержке молодых исследователей.

Шестистороннее соглашение, ставшее одним из значимых итогов Генеральной Ассамблеи, закладывает основу для долгосрочного международного научного партнерства в изучении Степной цивилизации, наследия Улуса Джучи и Золотой Орды. Эта инициатива, реализованная в рамках 80-летия Национальной академии наук Казахстана, будет способствовать укреплению научной преемственности и представлению вклада Центральной Евразии в мировую цивилизацию в международном академическом пространстве.