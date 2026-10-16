Астане проходит международная конференция по вступительным экзаменам

16 октября в Астане стартовала международная конференция «Вступительные экзамены в быстро меняющемся мире», организованная Национальным центром тестирования МНВО РК.

В мероприятии принимают участие представители международных организаций в сфере образовательного оценивания, руководители национальных экзаменационных центров, ученые, эксперты и представители высших учебных заведений. Среди участников – специалисты ETS, College Board (США), AQA Global (Великобритания), Vretta (Канада), ВШЭ (Россия), а также эксперты из Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

В рамках пленарного заседания выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он подчеркнул, что конференция является важной площадкой для международного обмена опытом в сфере вступительного оценивания и поиска новых подходов к отбору абитуриентов с учетом требований меняющегося мира. Министр также отметил, что развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования соответствует курсу на интернационализацию, обозначенному Главой государства, и способствует интеграции казахстанской системы образования в глобальное образовательное пространство.

«Сегодня вступительный экзамен – это не только проверка усвоенных знаний, но и возможность оценить потенциал абитуриента к дальнейшему обучению. В условиях стремительного развития технологий важно учитывать способность человека критически мыслить, работать с новой информацией и осваивать новые навыки. Именно поэтому Казахстан совместно с международными партнерами развивает Admissions Insight Test (AIT), направленный на оценку компетенций, необходимых для успешного обучения в вузе. Конференция позволит обсудить международный опыт и современные подходы к совершенствованию систем вступительных экзаменов», – отметил министр.

Участники также обсудили влияние искусственного интеллекта на образовательное оценивание, международные тенденции в развитии вступительных экзаменов и принципы внедрения инноваций при сохранении надежности и объективности оценки.

Директор НЦТ Нурсеит Байжанов в своем выступлении рассказал о развитии системы вступительного оценивания в Казахстане. Он акцентировал внимание на важности научно обоснованного подхода к разработке оценочных инструментов, сопоставимости результатов и адаптации методик тестирования к национальному образовательному контексту.

«Разработка современной системы вступительного оценивания требует не только технологических решений, но и серьезной исследовательской работы. Необходимо учитывать особенности образовательной системы страны, обеспечивать качество тестовых материалов и подтверждать надежность результатов на каждом этапе разработки. Сотрудничество с ETS дает возможность объединить международную экспертизу и национальный опыт, а профессиональное обсуждение с представителями разных стран поможет определить дальнейшие направления развития проекта AIT», – подчеркнул Нурсеит Байжанов.

В рамках первой тематической сессии международные эксперты рассмотрели подходы к оценке ключевых навыков, необходимых абитуриентам в условиях цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. В центре обсуждения – критическое и творческое мышление, академическое письмо и исследовательские навыки, коммуникация, цифровая грамотность и компетенции в области искусственного интеллекта.

Также состоялась сессия, посвященная опыту национальных центров тестирования в адаптации инструментов оценивания для поступления в вузы. Представители Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана поделились практиками развития национальных систем экзаменов.

Во второй день конференции запланированы две параллельные программы: встреча представителей национальных центров тестирования Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана в рамках инициативы ETOTS с обсуждением совместного теста по английскому языку и подписанием меморандума, а также информационная сессия для представителей образовательной сферы, посвященная концепции, структуре и этапам внедрения AIT. Кроме того, участники рассмотрят вопросы совершенствования образовательных стандартов и использования данных ЕНТ и результатов оценивания педагогов для принятия управленческих решений.