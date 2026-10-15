В Астане обсудили ключевые направления развития высшего образования и науки

15 октября на площадке Qazaq AI Research University (QAIRU) состоялся форум, посвященный Дню работников высшего образования. Мероприятие объединило представителей Министерства науки и высшего образования РК, руководителей высших учебных заведений, представителей научного и академического сообщества, а также экспертов в сфере образования и инноваций.

В ходе форума участники обсудили актуальные вопросы развития высшего образования и науки, цифровой трансформации университетов, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс, совершенствования содержания образовательных программ и укрепления международного сотрудничества.

С приветственным выступлением на форуме выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В своем выступлении он отметил значимость развития системы высшего образования и науки в условиях глобальных технологических изменений, подчеркнув важность повышения качества подготовки кадров, внедрения искусственного интеллекта и цифровых решений в образовательный процесс, а также укрепления научного потенциала страны. Особое внимание было уделено роли университетов в подготовке конкурентоспособных специалистов, развитии инноваций и формировании человеческого капитала, отвечающего современным требованиям экономики и общества. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения работников науки и высшего образования за вклад в развитие отрасли.

В ходе форума участники обсудили основные направления модернизации системы высшего образования и науки, включая совершенствование формата Единого национального тестирования, реализацию национального движения AI-Sana и расширение применения искусственного интеллекта в образовательном процессе и научных исследованиях.

Особое внимание было уделено повышению качества высшего образования, обновлению содержания образовательных программ, развитию международной интеграции и совершенствованию механизмов финансирования вузов. Участники также рассмотрели вопросы развития научного и инновационного потенциала Казахстана, достижения целевых показателей интернационализации и внедрения современных технологических решений в деятельность университетов.

Отдельным направлением обсуждения стала социализация студенческой молодежи. В этом контексте подчеркнута важность создания благоприятной, инклюзивной и безопасной университетской среды, поддержки студенческих инициатив, развития самоуправления и волонтерства. Современный университет призван не только обеспечивать качественную профессиональную подготовку, но и способствовать формированию гражданской ответственности, лидерских качеств и социальной активности обучающихся.

В условиях стремительного развития технологий участники также обсудили трансформацию университетской модели, интеграцию искусственного интеллекта в образовательную и управленческую деятельность вузов, а также подготовку специалистов с актуальными цифровыми компетенциями.

Форум стал площадкой для профессионального обмена мнениями по актуальным вопросам развития отрасли, обсуждения практических решений и определения приоритетов дальнейшей работы. Рассмотренные темы отражают стремление системы высшего образования Казахстана к повышению качества подготовки кадров, развитию научных и инновационных компетенций, расширению международного сотрудничества и формированию современной университетской среды.