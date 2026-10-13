Ученые Марғұлан университета исследуют тайну древнего головного убора

Уникальный серебряный головной убор, обнаруженный в 1959 году, стал объектом научного исследования. Работа позволит изучить мастерство древних ювелиров, а также установить технологию изготовления и возможное происхождение артефакта.

Ученые Института археологических исследований Марғұлан университета проводят технологическое исследование уникального серебряного головного убора, хранящегося в Павлодарском областном историко-краеведческом музее. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа специалисты намерены определить состав металла и получить новые научные данные об особенностях изготовления изделия и его возможном происхождении.

По словам хранителя музейных фондов Елены Тушевой, артефакт представляет значительную историческую и научную ценность. Найденный в 1959 году головной убор на протяжении десятилетий остается одним из ценных экспонатов музейной коллекции.

Результаты предварительного анализа показали, что содержание серебра в изделии составляет около 97%. Этот показатель позволяет изучить особенности технологий обработки и очистки металла, применявшихся в тот период. На следующем этапе исследования ученые планируют изучить способы изготовления головного убора и определить, какие технологии позволили создать изделие с настолько тонкой и хрупкой структурой.

Особый научный интерес представляет и сохранность артефакта до наших дней. В природно-климатических условиях Евразии изделия из серебра со временем могут разрушаться. При этом толщина отдельных частей исследуемого головного убора составляет всего несколько миллиметров. По оценкам исследователей, ценность находки обусловлена не только тонкостью исполнения, но и тем, что аналогичные изделия, относящиеся к тому же периоду, пока не обнаружены на территории Казахстана и соседних регионов.

Научное сотрудничество между музеем и университетом открывает возможности для всестороннего изучения артефакта. Помимо определения состава металла, ученые планируют исследовать возможное происхождение изделия. Если результаты анализа позволят, специалисты также попытаются установить месторождение, из которого было получено сырье для изготовления головного убора.

Применение современных научных методов позволяет не только изучать материальные особенности исторических артефактов, но и глубже понимать технологические достижения прошлых эпох. Исследование древнего серебряного головного убора – важный пример вклада научного сотрудничества музея и университета в сохранение культурного наследия, уточнение исторических сведений и раскрытие новых страниц национальной истории.