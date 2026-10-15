В ВКТУ имени Д.Серикбаева открылся Институт критических материалов и устойчивой металлургии

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д.Серикбаева открылся Институт критических материалов и устойчивой металлургии. Новый институт направлен на укрепление научно-образовательного сотрудничества между Казахстаном и Бельгией, развитие технологий глубокой переработки критически важных минералов и проведение научных исследований в области устойчивой металлургии.

Открытие института стало продолжением договоренностей, достигнутых 13 октября в Астане в рамках Казахстанско-бельгийского форума ректоров с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды. В рамках форума ВКТУ и бельгийский университет KU Leuven подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает создание совместного научно-образовательного центра в структуре нового института.

Создание института соответствует приоритетным направлениям казахстанско-бельгийского сотрудничества, обозначенным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Проект нацелен на развитие партнерства в сфере критически важных минералов, углубленную переработку сырья и металлов, а также внедрение передовых технологий в производство.

Институт станет научно-технологической составляющей Центра редких и редкоземельных металлов, создаваемого при акимате области. Одновременно с открытием института состоялась церемония закладки фундамента его будущего здания.

Министерство науки и высшего образования РК поддерживает развитие международного научного сотрудничества и укрепление исследовательской инфраструктуры высших учебных заведений. Эта инициатива позволит разрабатывать технологии, отвечающие потребностям промышленности региона, и внедрять их в производство. В рамках реализации мегагранта ВКТУ приобрел современное научно-лабораторное оборудование.

«Наша главная задача – превратить результаты научных исследований в реальные производственные технологии. Мы работаем над технологиями извлечения редких и редкоземельных металлов, переработки промышленных отходов и развития устойчивой металлургии», – отметила ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина.

В структуру института войдут совместный научно-образовательный центр ВКТУ и KU Leuven, а также научно-технологический центр VERITAS, объединяющий шесть лабораторий. В новом здании разместятся современные лаборатории и пилотные установки, созданные с учетом опыта бельгийского центра SOLVOMET в городе Левен.

Сотрудничество с бельгийскими учеными и промышленными партнерами, включая Ульбинский металлургический завод, «Казатомпром» и «Казцинк», позволит развивать технологии глубокой переработки сырья, готовить квалифицированных специалистов и внедрять результаты научных исследований в производство.