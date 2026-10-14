Казахстан расширяет сотрудничество с международными образовательными организациями

Сегодня, 14 октября, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек принял участие в международном форуме College Board SAT | AP Days, который проходит в Астане.

Приветствуя участников форума, министр подчеркнул значимость международного сотрудничества для развития системы высшего образования Казахстана, расширения академических возможностей молодежи и повышения качества подготовки студентов. Он отметил, что развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования соответствует курсу на интернационализацию, обозначенному Главой государства.

«Казахстан активно интегрируется в мировую образовательную систему, развивая партнерство с ведущими университетами мира и внедряя инновационные образовательные модели, включая микрокампусы. Демографические изменения в Центральной Азии открывают новые возможности для привлечения иностранных студентов, развития образовательной инфраструктуры и научных исследований, повышения качества образования и укрепления международной конкурентоспособности наших университетов», – отметил министр.

В своем выступлении Саясат Нурбек также обозначил ключевые направления трансформации высшего образования, уделив особое внимание развитию академической мобильности, внедрению инновационных образовательных моделей и привлечению иностранных студентов.

В рамках форума Национальный центр тестирования МНВО РК и международная некоммерческая организация College Board подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписали директор НЦТ Нурсеит Байжанов и вице-президент College Board Руши Шет.

Меморандум направлен на развитие академического сотрудничества, прежде всего в сфере международной оценки знаний при поступлении в вузы. В настоящее время результаты SAT уже конвертируются в баллы ЕНТ наряду с результатами других международных экзаменов и программ, включая ACT, International Baccalaureate(IB), A Level, IELTS и TOEFL, в соответствии с установленными правилами.

Сотрудничество с College Board позволит продолжить изучение международного опыта и возможностей применения результатов образовательных экзаменов при поступлении в казахстанские вузы. В частности, стороны намерены рассмотреть подходы к учету результатов программы Advanced Placement (AP), повышению осведомленности вузов о ее возможностях и развитию механизмов признания результатов международных экзаменов в национальной системе высшего образования.

Форум College Board SAT | AP Days объединил представителей образовательной сферы, лиц, принимающих решения, и лидеров мнений из стран Южной и Центральной Азии. Участники обсудили подготовку школьников к успешному переходу в колледжи и университеты, расширение доступа к образованию и вопросы, стоящие перед педагогами на разных уровнях системы образования.