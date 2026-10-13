Cortex AI: казахстанский стартап на основе ИИ прогнозирует риск отторжения пересаженных органов

В рамках выставки AI-Sana был представлен проект Cortex AI, разработанный студентами Astana IT University. Решение на основе искусственного интеллекта направлено на прогнозирование риска отторжения трансплантированных органов с использованием генетических данных и может стать дополнительным инструментом поддержки врачебных решений.

Cortex AI анализирует 33 метаболических параметра и на основе полученных данных формирует подробный отчет для медицинских специалистов. Разработка призвана помочь врачам оценивать вероятность отторжения пересаженного органа и получать дополнительную информацию для принятия клинических решений.

«Мы уже продолжительное время сотрудничаем с Министерством науки и высшего образования РК и развиваем проект при поддержке программы AI-Sana. В прошлом году наша команда получила награду в категории Best Biomedical Startup. Участие в программе позволяет нам знакомиться с разработками других университетов, обмениваться опытом и получать доступ к новым знаниям и возможностям для развития проекта», – отметил разработчик Ернур Сырлыбаев.

По его словам, важную роль в развитии стартапа играет и поддержка Astana IT University, которая способствует не только совершенствованию самого продукта, но и продвижению проекта.

Команда Cortex AI также добилась успехов на ряде стартап-соревнований, включая Empower Me, Digital Kazakhstan и NACTS World Cup. В числе дальнейших приоритетов – выход на международные рынки, в том числе Китая и Южной Кореи, где команда планирует запустить пилотные проекты.

Разработка Cortex AI демонстрирует потенциал применения искусственного интеллекта в биомедицине и вклад студенческих команд в создание технологических решений, ориентированных на практические задачи здравоохранения.

Проект развивается в рамках экосистемы AI-Sana, которая создает условия для формирования компетенций в области искусственного интеллекта, поддержки студенческих инициатив и развития инновационных решений на базе казахстанских университетов.