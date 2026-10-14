Astana Hub и Гентский университет Бельгии откроют совместную лабораторию в области ИИ и математики

Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, Королю бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде была представлена деятельность совместной казахстанско-бельгийской лаборатории искусственного интеллекта и математики.

Astana Hub и Гентский университет откроют совместную лабораторию на базе центра Alem.ai. Она будет направлена на укрепление научного сотрудничества между учеными двух стран, подготовку молодых специалистов, развитие технологических стартапов и привлечение международного финансирования для научных исследований.

Лаборатория станет частью концепции AI Labs, направленной на расширение научных связей с ведущими университетами мира. Ее деятельность будет основана на интеграции фундаментальных математических исследований с прикладными задачами искусственного интеллекта. В частности, методы оптимизации, статистика и теория вероятностей играют важную роль в разработке и обучении моделей искусственного интеллекта.

В рамках лаборатории планируется развивать инициативы NeuroLearn и ParkScreen. Проект NeuroLearn предполагает исследования на стыке искусственного интеллекта, нейронауки и адаптивного обучения, а ParkScreen направлен на разработку ИИ-методов скрининга для раннего выявления болезни Паркинсона.

В совместных проектах примут участие ученые Гентского университета и Казахстана, в том числе казахстанские исследователи, работающие за рубежом. Сотрудничество позволит разрабатывать новые технологии и расширять научные возможности молодых ученых.

В ходе мероприятия от имени Гентского университета талантливым школьникам и студентам Казахстана передали телескоп. На нем оставили свои подписи лауреаты Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер, Герард ’т Хоофт и Мишель Майор, а также бельгийский астронавт Франк Де Винне.

Отметим, что Гентский университет (Universiteit Gent) – один из ведущих исследовательских университетов Бельгии, основанный в 1817 году. Университет проводит фундаментальные и прикладные исследования по различным научным направлениям.