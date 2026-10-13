Казахстан и Бельгия обсудили применение искусственного интеллекта в образовании и научных исследованиях

В рамках Казахстанско-Бельгийского форума ректоров состоялась рабочая сессия, посвященная перспективам применения искусственного интеллекта в высшем образовании, научных исследованиях и многоязычной академической коммуникации. Представители университетов и научных организаций двух стран обменялись опытом и обсудили возможности развития совместных образовательных и исследовательских инициатив.

Сессия объединила руководителей казахстанских и бельгийских университетов, представителей научного сообщества и экспертов в области цифровых технологий. С приветственными словами к участникам обратились вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, ректор Хасселтского университета, президент Фламандского межуниверситетского совета Бернар Ванхесден, а также вице-президент Совета ректоров франкоязычных университетов Бельгии Франсуаза Сметс.

Вице-министр в своем слове обозначила ключевые направления международного сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций. Особое внимание она уделила развитию искусственного интеллекта, участию казахстанских ученых в международных исследовательских программах и укреплению связей между университетами и промышленностью.

«Министерство активно создает условия для подготовки кадров и развития искусственного интеллекта. Ключевая инициатива в этом направлении – программа AI-Sana, охватывающая 100 тысяч студентов и направленная на развитие навыков работы с ИИ, предпринимательства и создание DeepTech-стартапов. Мы также расширяем сотрудничество с Европейским союзом в рамках программы Horizon Europe. Национальный координационный центр, созданный в 2023 году, содействует взаимодействию с европейскими партнерами и участию казахстанских ученых в исследовательских проектах.

Сегодня в Казахстане представлены более 30 зарубежных вузов из 12 стран, что способствует внедрению передовых образовательных практик и развитию научных связей. Наша задача – укреплять взаимодействие университетов, науки и промышленности, превращая научные открытия в инновационные решения. Для Казахстана и Бельгии это открывает новые возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и передовых исследований. К 2029 году мы также планируем увеличить до 60% долю вузов, включивших дисциплины по ИИ в образовательные программы», – отметила вице-министр.

Рабочая сессия прошла по трем тематическим направлениям, охватывающим ключевые аспекты влияния искусственного интеллекта на современную университетскую среду.

Первый тематический блок был посвящен применению искусственного интеллекта в образовательном процессе. С докладами выступили ректор Хасселтского университета, президент Фламандского межуниверситетского совета Бернар Ванхесден и ректор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева Мейрам Бегентаев. Участники рассмотрели роль искусственного интеллекта в трансформации высшего образования, совершенствовании методов преподавания и обучения, а также развитии цифровых компетенций студентов и преподавателей.

Второй тематический блок был посвящен использованию искусственного интеллекта в научных исследованиях и расширению международного научного взаимодействия. Национальный координатор Horizon Europe Kazakhstan Алия Сембаева и генеральный секретарь Фонда научных исследований Вероник Аллуэн представили свои выступления, посвященные перспективам развития исследовательского сотрудничества и расширению возможностей для реализации совместных научных инициатив.

Применение искусственного интеллекта способствует развитию новых исследовательских подходов, ускорению обработки данных и поиску решений сложных научных задач. В этом контексте международное партнерство приобретает особое значение, создавая условия для объединения экспертных компетенций, обмена знаниями и участия исследовательских коллективов в совместных проектах. Взаимодействие казахстанских и бельгийских университетов открывает перспективы для укрепления научных связей, развития междисциплинарных исследований и расширения участия ученых двух стран в международных исследовательских инициативах.

Третий тематический блок был посвящен влиянию искусственного интеллекта на языковое образование и академическую коммуникацию, а также вопросам доверия к цифровым инструментам и сохранения роли человеческой экспертизы. С докладами выступили ректор Университета Монса Лоран Лефевр и руководитель центра компетенций «Industrial AI» Школы цифровых технологий и искусственного интеллекта Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева Руслан Четтыкбаев. Участники обсудили возможности использования ИИ-инструментов в изучении языков, переводе, академическом взаимодействии и обмене знаниями между представителями разных языковых сообществ.

Завершающая часть сессии прошла в формате вопросов и ответов, в ходе которой участники обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам и обозначили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Важным практическим результатом Форума стало подписание более 20 документов между казахстанскими и бельгийскими университетами и организациями. Достигнутые договоренности направлены на укрепление институциональных связей, развитие академического и научного сотрудничества, а также расширение возможностей для реализации совместных образовательных программ и исследовательских проектов.

Рабочая сессия стала продолжением казахстанско-бельгийского диалога о будущем высшего образования и науки в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. Обсуждение практических аспектов применения новых технологий и заключение новых договоренностей создают основу для дальнейшего расширения партнерства между академическими и научными сообществами двух стран.