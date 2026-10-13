В Астане прошел Казахстанско-Бельгийский форум ректоров с участием глав двух государств

13 октября в Астане с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Короля Бельгии Филиппа и Королевы Матильды состоялся Казахстанско-Бельгийский форум ректоров на тему «Искусственный интеллект, высшее образование и научные исследования: казахстанско-бельгийские перспективы». В мероприятии также приняли участие профильные министры двух стран, руководители 18 казахстанских и 11 бельгийских университетов и научно-исследовательских организаций.

Форум стал площадкой для обсуждения новых направлений академического и научного сотрудничества, развития совместных образовательных программ и исследовательских проектов, а также расширения взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации высшего образования.

Открывая Форум, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул, что участие Главы государства, Короля Филиппа и Королевы Матильды свидетельствует о стратегической значимости высшего образования и науки в укреплении двусторонних отношений и формировании долгосрочного партнерства между двумя странами. Он отметил важность укрепления прямых связей между университетами Казахстана и Бельгии, а также развития партнерства, ориентированного на конкретные практические результаты.

«По инициативе Президента 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В рамках программы AI-Sana обучение прошли более 700 тысяч студентов. Сегодня перед университетами стоит следующая задача – обеспечить практическое применение полученных знаний в образовательном процессе, научных исследованиях и технологических проектах. В ходе Форума ректоры казахстанских и бельгийских университетов обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в образовании и науке. Одним из значимых результатов достигнутых договоренностей станет развитие проекта Mirror Lab – совместной зеркальной лаборатории Казахстана и Гентского университета в области математики, искусственного интеллекта, моделирования и инженерных вычислений. Предполагается, что лаборатория будет функционировать на базе Института математики и математического моделирования и Международного центра Alem.ai», – подчеркнул министр Саясат Нурбек.

В центре внимания участников Форума были вопросы внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс, научные исследования и управление университетами. Отдельно обсуждалось влияние новых технологий на содержание образовательных программ, методы преподавания и академическую коммуникацию, а также на формирование компетенций, необходимых специалистам в условиях цифровой экономики.

В рамках Форума выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, ректор Хасселтского университета, президент Фламандского межуниверситетского совета Бернард Ванхесден, президент NU Вакар Ахмад, ректор Университета Монса Лоран Лефевр, ректор Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева Сауле Рахметуллина, генеральный секретарь Фонда научных исследований Вероник Аллуэн и генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

В ходе выступлений и дискуссий участники рассмотрели перспективы взаимодействия университетов и научных организаций Казахстана и Бельгии, обменялись опытом внедрения инновационных решений и обсудили возможности реализации новых совместных инициатив. В формате вопросов и ответов особое внимание было уделено практическим аспектам применения искусственного интеллекта в образовании и научных исследованиях, а также новым задачам, стоящим перед университетами в условиях стремительных технологических изменений.

Отдельно была представлена модель развития экосистемы Alem.ai, предусматривающая непрерывную траекторию подготовки и поддержки талантов – от школьного образования и университета до исследовательской лаборатории и технологической компании. Определены конкретные ориентиры ежегодной деятельности: подготовка 1 000 специалистов в области искусственного интеллекта, поддержка 100 стартапов и развитие 10 исследовательских проектов. Эти показатели призваны обеспечить измеримость результатов и последовательное развитие отечественной экосистемы искусственного интеллекта.

Казахстанско-бельгийское сотрудничество открывает дополнительные возможности для объединения научного, образовательного и технологического потенциала двух стран. К перспективным направлениям взаимодействия относятся разработка совместных образовательных программ, расширение академической мобильности студентов и преподавателей, реализация научно-исследовательских проектов и обмен передовыми практиками цифровизации университетской среды.

Одним из ключевых вопросов повестки Форума стало укрепление роли Казахстана как региональной площадки международного сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций, объединяющей академические сообщества Европы и Азии. Важным событием стала церемония подписания более 20 документов между казахстанскими и бельгийскими партнерами, направленных на развитие институционального взаимодействия и расширение сотрудничества в сфере высшего образования и науки. Участие представителей профильных министерств двух стран придало дополнительный импульс развитию связей между университетами и научными организациями.

В завершение Форума Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда подписали цифровую гостевую книгу.

Казахстанско-Бельгийский форум ректоров стал значимым этапом в развитии двустороннего партнерства. Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать расширению академических связей, активизации совместных исследований, совершенствованию подготовки востребованных специалистов и внедрению современных технологий в образовательную, научную и производственную деятельность.