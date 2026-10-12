Университет Абая укрепляет стратегическое партнерство с ведущими вузами Франции

Казахский национальный педагогический университет имени Абая намерен расширять стратегическое партнерство с ведущими высшими учебными заведениями Франции и развивать многостороннее академическое сотрудничество на базе филиала Университета Лотарингии в Казахстане.

В Университете Лотарингии во Франции состоялась официальная встреча с участием руководителей КазНПУ имени Абая и трех ведущих французских вузов. В ходе четырехсторонней встречи стороны обсудили расширение международного академического сотрудничества, развитие совместных образовательных и научных инициатив, а также дальнейшее развитие деятельности филиала Университета Лотарингии при КазНПУ имени Абая в рамках стратегического партнерства.

Председатель Правления – ректор Университета имени Абая Болат Тилеп встретился с президентом Университета Лотарингии Элен Буланже, президентом Реймсского университета Шампань-Арденн Кристофом Клеманом, профессором Фредериком Ришаром, представлявшим Университет Пуатье, а также вице-президентами французских высших учебных заведений.

Основной темой встречи стало развитие деятельности филиала Университета Лотарингии при КазНПУ имени Абая на основе стратегического партнерства с французскими университетами. Стороны уделили особое внимание расширению академической мобильности студентов и преподавателей, реализации совместных образовательных программ и программ двойных дипломов, укреплению сотрудничества в сфере научных исследований, а также формированию устойчивой модели международного партнерства между вузами.

По итогам встречи руководители Университета Лотарингии, Реймсского университета Шампань-Арденн, Университета Пуатье и КазНПУ имени Абая подписали Письмо о намерениях по стратегическому сотрудничеству (Letter of Intent on Strategic Cooperation). Документ закрепляет общую позицию сторон по развитию долгосрочного многостороннего стратегического партнерства на базе филиала Университета Лотарингии при Университете имени Абая. Эта инициатива позволит объединить образовательный, научно-исследовательский и институциональный потенциал высших учебных заведений Казахстана и Франции.

В ходе встречи стороны также подчеркнули важность совместного участия в европейских и международных конкурсах, грантовых инициативах и программах, в том числе Erasmus+. Такое сотрудничество позволит расширить возможности академического обмена, привлечь дополнительное финансирование, а также реализовать совместные образовательные, научно-исследовательские и институциональные проекты.

Университет имени Абая совместно с французскими партнерами намерен координировать сотрудничество на уровне Казахстана, развивать академическую мобильность, реализовывать образовательные и научные инициативы, а также содействовать интеграции совместных проектов в образовательное и научное пространство Казахстана и Центральной Азии.

Стратегическое партнерство четырех университетов, формирующееся на базе филиала Университета Лотарингии в Казахстане, позволит расширить международные связи в сфере высшего образования и науки, развивать совместные исследования и вывести академическое сотрудничество между Казахстаном и Францией на новый уровень.