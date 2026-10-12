Казахстан и Бельгия обсудили перспективы сотрудничества в сфере критически важных минералов

12 октября в NU состоялся казахстанско-бельгийский семинар, посвященный развитию сотрудничества в сфере критически важных минералов. Представители государственных органов, промышленности и научного сообщества двух стран обсудили перспективы совместных проектов в области добычи и переработки минерального сырья, а также производства материалов с высокой добавленной стоимостью.

Мероприятие прошло в рамках государственного визита Короля Бельгии в Казахстан. Организаторами выступили Институт устойчивых металлов и минералов (SIM²) Католического университета Лёвена (KU Leuven) и NU при поддержке Министерства науки и высшего образования РК и Министерства промышленности и строительства РК.

Отдельная сессия была посвящена научно-академическому взаимодействию. В ходе дискуссии с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек и доктора Питера Тома Джонса из KU Leuven обсуждались перспективы совместных научных исследований, внедрения инновационных технологий и укрепления связей между университетами и научно-исследовательскими организациями Казахстана и Бельгии.

Одним из ключевых направлений семинара стало развитие промышленного сотрудничества между двумя странами. В соответствующей сессии приняли участие представители ведущих компаний, в том числе Molymet Belgium, Hydrometal, «Казатомпром» и «Тау-Кен Самрук». Участники рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сфере критически важных металлов и минералов, включая развитие технологий их извлечения и переработки.

Семинар стал площадкой для обсуждения практических механизмов укрепления сотрудничества двух стран в этой области, объединения научного потенциала и промышленных компетенций, а также определения перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.

Основные итоги обсуждений будут представлены на круглом столе по критически важным минералам.