AI-Sana: студенты Baitursynuly University разработали ИИ-систему для выявления болезней растений

Студенты Baitursynuly University представили ИИ-разработку для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур и выявления признаков заболеваний растений. Проект демонстрирует возможности применения искусственного интеллекта и беспилотных технологий в агропромышленном комплексе.

Всего на выставке AI-Sana университет представил пять студенческих проектов, демонстрирующих возможности применения искусственного интеллекта в образовании, культуре и агропромышленном комплексе.

Одна из разработок – интеллектуальная система для выявления заболеваний растений, созданная студентами четвертого курса образовательной программы «Информационные технологии и робототехника» Данилом Рушем и Жангиром Сатмырзой.

Система предназначена для раннего обнаружения признаков заболеваний сельскохозяйственных культур и определения участков, требующих особого внимания. Для анализа используются изображения растений, которые можно получить непосредственно в поле или с помощью беспилотников. Применение дронов позволяет обследовать большие площади сельскохозяйственных угодий и оперативно собирать необходимые данные.

Полученные изображения анализирует модель искусственного интеллекта, которая выявляет характерные признаки заболеваний и помогает определить проблемные участки. На основе результатов анализа система также может предложить варианты лечения, подобрать необходимые препараты и помочь найти компании и поставщиков средств защиты растений.

Таким образом, разработка объединяет несколько этапов работы: от дистанционного мониторинга посевов и выявления возможных заболеваний до получения рекомендаций по дальнейшим действиям. Это позволяет использовать результаты анализа при планировании обработки полей и принятии агротехнологических решений.

Особую актуальность проект представляет для регионов с развитым сельским хозяйством, где своевременное обследование обширных посевных площадей имеет большое значение. Сочетание беспилотных технологий и искусственного интеллекта открывает возможности для перехода к точному земледелию, при котором ресурсы направляются прежде всего на участки, где выявлены признаки проблем.

В перспективе подобные решения могут способствовать сокращению потерь урожая, более рациональному использованию средств защиты растений и повышению эффективности сельскохозяйственного производства.

Проект студентов Baitursynuly University демонстрирует потенциал университетских разработок в решении практических задач агропромышленного комплекса и внедрении цифровых технологий в сельское хозяйство.